Sara Croce, l'ex "bonas" ritorna in tv: la foto che fa impazzire i fan

Sara Croce torna in tv dopo Avanti un Altro? Una foto più che sensuale fa impazzire i fan

Sara Croce preannuncia su Instagram una nuova avventura in tv? L'ex "bonas" di Avanti un Altro, dopo l'addio al programma di Paolo Bonolis in onda su Canale5, lancia un indizio sul proprio futuro in televisione con una piccante foto sui social.

Infatti, la modella 24enne di Garlasco, viene ritratta seduta su una classica sedia da regista in una posa molto accattivante. La Croce non fornisce particolari certezze, ma la didascalia della foto non lascia spazio a troppi dubbi. La modella ha infatti scelto come descrizione due sole emoji: un ciak (il classico che i registi maneggiano quando prima dell'inizio di una scena dicono "ciak, si gira") e un cuore.

Ad avallare la tesi che la modella stia per approdare in un nuovo programma televisivo è anche il commento dell'autore televisivo (tra l'altro proprio di Avanti un Altro e di altri show di Bonolis) Marco Salvati. Anche da parte dell'autore romano, nessuna particolare rivelazione, tranne l'emoji di un cuore. Di sicuro, nel caso il ritorno in televisione fosse vero, i fan ne sarebbero più che contenti.