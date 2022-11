Selvaggia Lucarelli-Costamagna, "rissa" a Ballando: cosa è successo

Selvaggia Lucarelli-Luisella Costamagna, scontro tra due donne "alfa": il caso a Ballando con le Stelle

Fuoco e fiamme tra il volto Rai di Agorà, Luisella Costamagna, e la ex firma del Fatto Quotidiano, ora del Domani, Selvaggia Lucarelli: ad accendere la mina il ritiro della coppia Costamagna-Pasquale dalla gara di ballo più famosa della tv italiana: Ballando con le stelle. Lo show condotto da Milly Carlucci ha quindi regalato un altro sabato sera spaziale, una sesta punta di stagione ricca di colpi di scena (e scontri).

Ballando con Le Stelle, Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca lasciano la gara di ballo

Ma riavvogliamo il nastro. Lo scontro Lucarelli-Costamagna inizia, come detto qui sopra, dal ritiro della coppia formata dalla giornalista Rai e Pasquale La Rocca dalla gara di Ballando con le Stelle. A dare l'annuncio la stessa padrona di casa, Milly Carlucci: “Nonostante loro siano bionici, arriva il momento in cui uno deve riconoscere i propri limiti e dire che siamo arrivati alla fine di un percorso e non ce la facciamo più”.

Costamagna prende poi la parola e spiega: "La guarigione è progressiva, costante, ma infinitesimale. Non abbastanza, troppo lentamente. Adesso la mia sfida è guarire, devo tornare al 100% e per guarire devo fermarmi. Vi ringrazio tantissimo per il sostegno, mi auguro possa esserci per il ripescaggio, quando ci auguriamo di tornare al 100%. Mi auguro che non vi sentiate traditi. Il tradimento sarebbe non fermarsi adesso, un tradimento nei confronti delle aspettative che ci sono. Abbiamo deciso di fermarci per recuperare, ci vuole tempo. Adesso è irrevocabile. C’è una prospettiva di ripescaggio". Un ritiro che letterlamente lasciato tutti a bocca aperta, compresi i giudici di gara: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Selvaggia Lucarelli e la stoccata a Costamagna: "Aveva bisogno di recuperare, avevo ragione io"

I problemi fisici di Costamagna sono stati più volte messi al centro delle discussioni in studio. Lucarelli è da tempo che sostiene che non è "possibile giudicare una concorrente che non è in grado di ballare". I voti della giornalista alla coppia Costamagna-Paquale sono sempre stati infatti pari a "0". E anche a sto giro, la firma del Domani non risparmia la sua stoccata alla conduttrice tv: "Sta evitando in tutti i modi di avere un confronto, avevo ragione, aveva bisogno di guarire, di fermarsi, di recuperare”.