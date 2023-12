Selvaggia Lucarelli, ecco perché non è più giornalista professionista

Selvaggia Lucarelli, ecco perché non fa più parte dell'Ordine dei giornalisti

Selvaggia Lucarelli, tempo fa, ha annunciato tramite i suoi canali sui social media di non far più parte dell'Ordine dei Giornalisti. La controversia ha avuto origine in seguito alla convocazione del vignettista Mario Natangelo per un procedimento disciplinare, a causa di una vignetta satirica contro il Ministro Lollobrigida e la moglie di quest'ultimo, nonché sorella di Giorgia Meloni. La pubblicazione della vignetta ha generato un acceso dibattito, e Selvaggia Lucarelli si è immediatamente schierata a favore del vignettista del Fatto Quotidiano.

Dopo aver criticato l'Ordine dei Giornalisti, Lucarelli è stata convocata per difendersi. La giudice di Ballando con le stelle ha spiegato di essere stata convocata per due procedimenti risalenti al 2020. Tuttavia, la peculiarità della situazione, come ha sottolineato la stessa Lucarelli, sta nel tempismo: "Il fatto bizzarro non è solo il tempismo, ma ad oggi sono stati archiviati sette procedimenti dal 2020 al 2022 e improvvisamente salta fuori roba di tre anni fa".

Secondo la versione di Selvaggia Lucarelli, l'Ordine dei Giornalisti avrebbe agito in una sorta di rappresaglia per le sue critiche espresse in seguito all'affaire Natangelo. Per questo motivo, come atto simbolico, ha deciso di rinunciare all'ordine subito dopo aver ricevuto la convocazione. Ha però chiarito di avere l'intenzione di difendersi in tutte le sedi e di continuare a scrivere da libera cittadina.