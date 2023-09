Sgarbi: "Seymandi? Stesso amante di Barbara D'Urso. E' un politico fiorentino"

Sgarbi, bomba su Barbara D'Urso: "Stesso amante di Cristina Seymandi"

Sgarbi infiamma il caso Segre-Seymandi. Ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, il critico d’arte e politico ha lanciato una “bomba” su quello che, in molti, hanno definito come il “caso di gossip dell’estate”. La protagonista della rivelazione? Nientepopodimeno che Barbara D’Urso, ex padrona di casa del programma di Canale 5.

Chiamato a parlare del caso che ha visti protagonisti Massimo Segre e Cristina Seymandi, con il video alla festa di nozze in cui lui ha rivelato a tutti il presunto tradimento di lei, Sgarbi non ha resistito e ha parlato di un “politico fiorentino già amante di Barbara d’Urso”, riferendosi alla lista dei presunti rapporti extraconiugali di Cristina Seymandi.

"Politico fiorentino amante di BARBARA D'URSO"



Sgarbi choc a #Pomeriggio5

Così, totalmente all’improvviso, pare che Vittorio Sgarbi abbia voluto togliersi un sassolino dalla scarpa, tirando in ballo l'ex padrona di casa del programma e rivelando una relazione segreta tra lei e un politico. Ma a chi si stava riferendo? Era solo una battuta o c’è del vero? Per ora non è ancora dato sapere…