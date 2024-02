Sinner-Sky volano negli ascolti tv. E i match in chiaro di Jannik su TV8...

Jannik Sinner trionfa nell'Atp di Rotterdam. Ascolti tv, Sky Sport vola

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Rotterdam, Atp 500, battendo in finale l’australiano Alex De Minaur (7-5 6-4) diventando numero 3 del mondo così come accadde a Nicola Pietrangeli tra il 1959 e il 1960 prima dell'era Open (superato Adriano Panatta nella storia italiana e Daniil Medvedev nel rankig) e mettendo nel mirino Carlos Alcaraz (2) e Novak Djokovic (1). Ma con Sinner a vincere è stata anche Sky Sport. La finale è stata seguita da 795mila spettatori ed il 6,65% di share, con 85mila spettatori raggiunti su small screen.

Ascolti tv, Jannik Sinner e la settimana nell'Atp 500 di Rotterdam su Sky. I numeri

Un risultato importante, il punto esclamativo su una settimana in crescita. Il primo turno di Jannik Sinner contro l'olandese Botic Van de Zandschulp (14 febbraio, primo match dopo la vittoria all'Australian Open) aveva ottenuto 126 mila spettatori e lo 0,7%, poi il secondo turno con Gael Monfils era salito a 260mila e 1,3%. Il 16/2 quarti di finale contro il canadese Milos Raonic (parziale sovrapposizione con Milan-Rennes di Europa League) aveva guadagnato 362mila spettatori con l’1,9%. Tallon Griekspoor in semifinale era stato battuto nettamente (6/2, 6/4) davanti a 375 mila spettatori con il 2,1%. E poi, come si diceva l'impennata negli ascolti tv in finale contro Alex De Minaur.

Jannik Sinner stagione Sky e... TV8? Ascolti tv, momento d'oro del tennis in pay e free

Numeri importanti in torneo di buon livello, pensando alla stagione che sta entrando nel vivo e che per Sky potrebbe portare grande soddisfazioni grazie all'esclusiva in molti appuntamenti di primo piano: dai Master 1000 a Wimbledon (mentre Roland Garros andrà su Eurosport e Us Open in esclusiva su SuperTennis). Situazioni che potrebbe portare il gruppo pay anche a trasmettere alcuni match importanti in simulcast sul canale free Tv8 (o in seconda battuta su Cielo).

E il tennis ha dimostrato di tirare tantissimo, basti pensare ai 7 milioni free+pay della finale Djokovic-Sinner alle Nitto Atp Finals di Torino a novembre. Senza dimenticare la Coppa Davis: la sfida Arnaldi-Popyrin (finale Italia-Australia) portò 4 milioni di spettatori ed il 27,7% di share complessivi ( 3,2 mln e il 21,9% su Rai2 e 849mila col 5,8% su Sky), mentre quella che consegnò l'insalatiera d'argento agli azzurri, Sinner-De Minaur guadagnò 4,662 milioni di spettatori con il 23,35% di share e su Sky 1,024 milioni di spettatori con il 5,1% di share (totale quasi 5,7 milioni di spettatori ed il 28,45%). Senza dimenticare il trionfo di Eurosport all'Australian Open: finale Sinner-Djokovic in pay che conquistò 1,9 milioni di spettatori con il 17,6% di share.