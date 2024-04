Sky Go più ricco: 2 nuovi canali tv, arrivano anche Tv8 e Cielo

Sky Go ancora più ricco. Si potranno vedere due nuovi canali tv

Sky annuncia una novità per gli abbonati che hanno scaricato l'app Sky Go, ossia il servizio di streaming associato all’abbonamento. Arrivano ufficialmente due nuovi canali free-to-air. Vediamo di cosa si tratta.

Quali sono i nuovi canali che sbarcano su Sky Go? Si tratta di TV8 e Cielo, che potranno essere visti senza costi aggiuntivi per tutti i clienti Sky. La pay tv fa notare che grazie a questa novità, Sky Go si conferma la prima applicazione in grado di offrire, tutte le principali reti televisive italiane. Che rendono ancora più conferma l'offerta degli oltre 50 canali TV nel bouquet di Sky.

Con Sky Go oltre ai vari canali in esclusiva pay disponibili nei pacchetti di abbonamento si possono vedere quelli free: Rai1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, La7, e per l'appunto ora anche TV8 assieme a Cielo. Le prime otto reti del telecomando sono disponibili tutte insieme su Sky Go, su smartphone, tablet e PC.

Per accedervi basta semplicemente selezionarli dalla home o dalla sezione dedicata ai canali tv di Sky Go, per passare da un canale generalista all’altro o a uno incluso nel proprio abbonamento Sky.