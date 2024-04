Sky, rimodulazione tariffe Sport e Calcio: ecco tutte le novità in arrivo

Sky, rimodulazione tariffe pacchetti Sport e Calcio: tutte le novità in arrivo

Sky ha annunciato una rimodulazione delle tariffe dei pacchetti Sport e Calcio a partire dal 1° giugno 2024, cambiamento che rappresenta il riflesso delle innovazioni nell'offerta sportiva della piattaforma, che nel corso del 2024 si amplia ancora di più. Da quest'anno fino al 2028, Sky sarà la casa dei grandi eventi sportivi, grazie all'acquisizione in esclusiva di tornei di tennis di livello ATP e WTA, mossa che coincide con uno dei periodo d'oro per il tennis italiano, con talenti emergenti come Jannik Sinner che catturano l'attenzione degli appassionati.

Le novità non si fermano qui. Dalla stagione 2024-25, anche le Coppe Europee saranno in esclusiva su Sky, offrendo un aumento del numero di partite e dei top match disponibili, con 185 partite del nuovo formato di UEFA Champions League trasmesse in esclusiva, insieme alle partite di Europa League e Conference League cui hanno accesso gli abbonati.

Inoltre, l'offerta della Serie A si arricchisce con un numero maggiore di partite dei top team e una distribuzione più equa degli slot televisivi, garantendo ai tifosi una copertura completa del campionato italiano. L'estate 2024 sarà un periodo di grande spettacolo, con Sky che trasmetterà tutte le 51 partite di UEFA Euro 2024 e i Giochi Olimpici di Parigi 2024 sui suoi canali, grazie all'accordo recente con Eurosport che garantirà la copertura degli eventi.

I pacchetti Sport e Calcio di Sky non subivano aumenti da 7 anni. La rimodulazione più recente è stata fatta al ribasso nel 2021, con la riduzione di 10 euro del costo del pacchetto Calcio a seguito del minor numero di partite di Serie A e della minore rilevanza. Le novità rappresentano un valore aggiunto per gli abbonati, garantendo un ventaglio più ampio di contenuti sportivi di alta qualità. Inoltre, Sky offre agli abbonati interessati dall'aumento delle tariffe omaggi come l'accesso gratuito a Sky Mobile, sconti su Sky Wifi e Sky Glass, e vantaggi su Sky Q Black e Sky Primafila, oltre a periodi promozionali con Netflix.

I nuovi prezzi dal 1° giugno 2024

Nuovo listino Smart:

Sport : +6,90 euro/mese [il pack passa da 16 a 22,90 euro/mese]

: +6,90 euro/mese [il pack passa da 16 a 22,90 euro/mese] Calcio: +3,00 euro/mese [il pack passa da 5 a 8 euro/mese]

Nuovo listino Open:

Sport : +6,90 euro/mese [il pack passa da 20 a 26,90 euro/mese]

: +6,90 euro/mese [il pack passa da 20 a 26,90 euro/mese] Calcio: +3,00 euro/mese [il pack passa da 5 a 8 euro/mese]

Vecchio listino:

Sport : +7,99 euro/mese [il pack passa da 15,20 a 23,19 euro/mese]

: +7,99 euro/mese [il pack passa da 15,20 a 23,19 euro/mese] Calcio: +2,99 euro/mese [il pack passa da 5 a 7,99 euro/mese]

Le offerte dedicate ai clienti impattati

I clienti che ricevono la comunicazione di aumento prezzo avranno a disposizione alcuni omaggi tra cui poter scegliere: