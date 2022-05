Sky, Teen Mom Italia debutta in prima tv assoluta su Mtv

Mtv, in arrivo su Sky Teen Mom Italia: lo show che racconta la vita delle ragazze madri

La mamma è sempre la mamma. Ci ha tenuto la mano il primo giorno di scuola, ci ha insegnato ad allacciarci le scarpe da bambini, ha curato le nostre ginocchia sbucciate e i nostri cuori spezzati. Ma come si diventa una mamma? Nessuno lo insegna e ogni storia è a sé.

In occasione della Festa della Mamma MTV annuncia l’arrivo – in prima tv assoluta – della nuova serie Teen Mom Italia, in onda dal prossimo autunno su MTV (canale 131 Sky e in streaming su NOW). La nuova produzione locale del brand di Paramount leader tra i giovani darà la possibilità di entrare nella vita di giovanissime neomamme e scoprire insieme a loro la meraviglia della maternità.

Storie emozionanti e coinvolgenti andranno in onda dal prossimo autunno e, insieme a MTV, scopriremo le gioie e le paure delle giovani teen mom vivendo con loro la grande emozione che è diventare madre. Giovanissime, eppure già mamme, racconteranno senza filtri l’incredibile viaggio della maternità. Le protagoniste saranno 5 ragazze e ogni storia racconterà una vita diversa e il modo personale di vivere la maternità. Nessuna di loro sa cosa il futuro ha in serbo, l’unica certezza sono i loro bimbi.

C’è chi ha l’appoggio della famiglia, chi lo fa da sola o con il proprio compagno. Il docu-reality di MTV, unico nel suo genere segue da vicino questo percorso che, oltre a trasformare la vita delle ragazze, modifica anche gli equilibri delle persone a loro più vicine.