Twitter, Musk ha rotto il suo giocattolo: "Il social X verso il fallimento"

Social, "X potrebbe fallire": Elon Musk ammette la sconfitta

La nuova creatura partorita da Elon Musk non è proprio nata sotto una buona stella. Si tratta di X, la piattaforma social che ha sostituito quella di Twitter, senza però rivelarsi all’altezza della precedente.

Durante il fine settimana infatti, un problema tecnico sulla piattaforma ha fatto sì che il sito rimuovesse immagini e link ai post pubblicati prima di dicembre 2014. Per questo motivo, mister Tesla si è buttato avanti (per non cadere indietro?) e ha affermato che X potrebbe fallire.

"La triste verità è che non ci sono grandi 'social network' in questo momento", ha scritto Musk su X, aggiungendo che "potremmo fallire, come molti hanno previsto, ma faremo del nostro meglio per far sì che ce ne sia almeno uno".

D’altronde, neppure il social dell’uccellino scoppiava di buona salute da quando il fondatore - l'uomo più ricco al mondo - l’aveva acquistata per 44 miliardi di dollari nell’ottobre 2022. Basti pensare che, dopo meno di un anno il valore di mercato è sceso in pochi mesi a 14,7 miliardi (giugno 2023) – secondo i dati trimestrali diffusi dal report di Fidelity - registrando così un pesantissimo crollo del 68%.

Neanche la mossa di sottrarsi al ruolo di ceo – nominando Linda Yaccarino – ha sortito grandi effetti: le controversie legali sulle fake news, le entrate in calo e non ultima, la concorrenza spietata di Meta (tra le dispute più recenti c’è stata quella per il lancio dell’app Threads e parte dei suoi dipendenti passati in casa del nemico Zuck) hanno fatto il resto.