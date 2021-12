Social, Cr7 è il calciatore con più interazioni del 2021: seguono Messi e...

Cr7 è il calciatore più social del mondo, con un totale nel 2021 di 2,1 mld di interazioni tra Facebook, Instagram e Twitter

Cristiano Ronaldo è il calciatore più social del 2021. Al secondo posto, fresco vincitore del Pallone d’Oro, si piazza Lionel Messi. A chiudere il podio (più distante) è il fuoriclasse brasiliano Neymar.

Questo è quanto emerge dal monitoraggio annuale Calcio 2021 di Talkwalker, dedicato a federazioni, team e atleti a livello globale in termini di presenza e interazioni. Nel periodo di rilevazione, dal 1 gennaio al 15 dicembre 2021, Ronaldo ha totalizzato 2,1 miliardi di interazioni, di cui 340 milioni su Facebook, 1,7 miliiardi su Instagram e 28 milioni su Twitter.

Al secondo posto, l’eterno rivale Lionel Messi con 1,1 miliardi di interazioni suddivise solo tra Facebook (192 milioni di interazioni) e Instagram (972 milioni). Chiude il podio l'attaccante del Psg, compagno di squadra di Messi, Neymar con complessive 751 milioni di interazioni nel 2021.

Ma i tre campioni non attirano solo follower sui proprio profili social. Sono in grado di aumentare il seguito dei team e ai campionati in cui militano. Il Manchester United di Ronaldo non a caso è al primo posto nella classifica social per club, mentre il Paris Saint-Germain di Messi e Neymar è seconda.