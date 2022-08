Social, Fazio sempre primo in classifica: cala a picco il Tg1 della Maggioni

Social, "Che tempo che fa" domina la classifica dei programmi d'informazione: cresce anche il Tg2

Segnaliamo un interessante articolo pubblicato da Primaonline con uno studio effettuato da Sensemakers sui programmi televisivi informativi più seguiti a luglio. La caduta del governo Draghi, con il premier che si è dimesso il 21, faceva presagire un grande risveglio di interesse televisivo con un aumento rilevante degli ascolti e una sostanziale modifica del trend estivo che stava proseguendo, come tutti gli anni in uno stato di afoso torpore, fatto dalle solite repliche e informazione in vacanza in attesa della ripresa di settembre.

Come detto, le dimissioni di Draghi hanno cambiato completamente lo scenario. Tuttavia la sorpresa è stata che solo “Che tempo che fa” (Rai 3)” ha notevolmente aumentato i propri riscontri, sia in termini di interazioni sulle quattro principali piattaforme (da 907 mila e 1,9 milioni), che di videoviews su Facebook e Youtube (da 538mila a 826mila)”.

L’analisi prosegue su Primaonline con il calo del Tg3 e l’aumento del Tg2: “Sul secondo gradino del podio rimane il Tg3, ma con performance addirittura in flessione: 356 mila interazioni (539mila a giugno, il saldo è -34%) e 11,8 milioni di videoviews (16,8 milioni a giugno, il saldo è -30%). Sale al terzo posto il ‘Tg2’, in crescita a 200 mila interazioni circa con 5 milioni di videoviews, che sorpassa ‘Report’”. Da segnalare le ottime performance dei Tg locali Rai del Friuli Venezia Giulia (8°), Trentino (12°) e Tg Veneto (15°).

Se in Rai dunque la situazione non è stata particolarmente esaltante anche in Mediaset non ci sono stati i botti stellari che ci si potevano attendere con il colpo di scena politico. Riporta ancora Primaonline:

“In casa Mediaset, anche a luglio, a dire la propria sono essenzialmente i brand targati Rete4. In quest’ordine: ‘Fuori dal coro’ (a risposo in tv) nono; ‘Controcorrente’ (ancora attivo e rimasto vivo anche ad agosto on air) decimo; ‘Zona Bianca’ undicesimo (mai fermatosi, o quasi, anche Giuseppe Brindisi); con ‘Quarta Repubblica’ tredicesimo, avendo coperto con gli speciali la fase più critica ed esiziale della crisi di governo.”

Per quanto riguarda invece La7 il successo principale è nel Tg di Mentana che supera il Tg1 -sesto posto- e si posiziona al quinto posto.