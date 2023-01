Social, Tosa scavalca Mentana. Di Marzio ruba il primo posto a Biasin

Social, Mentana fuori dal podio. Sale in classifica Selvaggia Lucarelli

Cambiano gli equilibri della classifica social. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato della squadra Sky, sorpassa Fabrizio Biasin e si posiziona al primo posto, nonostante lo stacco tra i due non sia così ampio.

Come riporta Primaonline, tra i contenuti più performanti del giornalista, i post in memoria di personaggi legati a questo mondo, come quello dedicato a Siniša Mihajlović, venuto a mancare proprio il 16 dicembre, o quello dedicato Mario Sconcerti, una delle firme storiche del giornalismo italiano, già direttore del Corriere dello Sport e del Secolo XIX.

Al secondo posto, appunto, Biasin, firma di Libero Quotidiano. Nel suo caso sono i Mondiali in Qatar il tema ricorrente dei post più ingaggianti, con un filo nerazzurro a collegarli: dall’abbraccio tra i due ex-compagni nell’Inter Brozovic e Hakimi, all’abbraccio tra Messi e Zanetti dopo la premiazione in Qatar, alla foto di Brozovic che mostra la medaglia di bronzo conquistata con la Croazia.

Al terzo posto si conferma Lorenzo Tosa, con 200 mila interactions in più del mese scorso, che a dicembre ha virato su contenuti legati al calcio, mandando pensieri e forza a Gianluca Vialli e postando un’immagine buffa di Sofiane Boufal che, per festeggiare la storica semifinale del Marocco, ballava in campo con sua mamma.

Mentana scivola fuori dal podio

Enrico Mentana perde posizioni. Il direttore del Tg La7 passa infatti dal secondo al quarto posto nel mese di dicembre, pur portando a casa più di un milione di interazioni. Poco distante Selvaggia Lucarelli, che, nonostante le polemiche nate nel corso di “Ballando con le Stelle”, vede come momento più ingaggiante del mese la pubblicazione di un post relativo all’obbligo di accettare l’utilizzo del POS.

A seguire Roberto Saviano che si sofferma della terza udienza del processo Meloni in cui è imputato, udienza svoltasi il 13 dicembre.