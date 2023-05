Sofia Bellucci: "Sono una sex worker. Ho detto no ai metodi di Rocco Siffredi"

Sofia Bellucci: "Cosa dico a mia figlia? Chirurgo o escort è uguale"

Si chiama Sofia Bellucci ed è tra le donne più richieste su Only fans. Viso d'angelo e occhiali da professoressa è diventata una vera star sul social dell'amore. Lei si racconta così a Le Iene: "Ho 34 anni e anche una laurea ma per vivere faccio la sex worker. Faccio questo lavoro perché mi piace da matti il sesso. Naturalmente quella è una componente molto importante nella mia vita, ma non è tutto. Anzi, in realtà lo faccio meno di quello che si possa pensare. La gente ha tanti pregiudizi su chi come me fa questo mestiere, crede che una come me la dia a tutti, ma non è così, non bisogna essere strambi per fare questo lavoro". Sofia Bellucci racconta come lo hanno scoperto i suoi genitori e la reazione che hanno avuto.

"Hanno acceso la tv ed ero su Ciao Darwin a raccontare chi ero e cosa facevo, mia madre non mi ha più parlato per tre mesi. E mio padre ha cancellato dalla mente quello che ha sentito, per lui il mio lavoro non esiste. Cosa insegno a mia figlia? Chirurgo o escort è indifferente, l'importante è che si realizzi e faccia quello che desidera veramente". Poi svela: "Mi ha chaimato Rocco Siffredi per un provino ma ho rifiutato. Mi ha detto tu vieni qui e stai zitta e fai solo quello che ti dico io, se no gli attori si deconcentrano. Per me una cosa così non esiste. Poi non mi piacciono i suoi film, nelle sue scene si vede che tira i capelli alle attrici e io questa cosa la odio durante il rapporto".