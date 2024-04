Sofia Goggia imita Francesca Fagnani ("Che belva si sente?"). "Sei più brava di Fiorello"

Sofia Goggia imita Francesca Fagnani. "Che belva si sente?"

«Che belva si sente?». La fuoriclasse dello sci mondiale Sofia Goggia imita la conduttrice del programma cult di Rai2 Francesca Fagnani. Direttamente dal bosco dove scorrazzano le galline del suo allevamento, nella frazione di Lonno, a Nembro, la quattro volte vincitrice della Coppa del Mondo di Discesa Libera (specialità di cui è stata campionessa olimpica nel 2018 a Pyeongchang) si è filmata mentre imita la conduttrice televisiva.

Sofia Goggia imita Francesca Fagnani a Belve. I fans. "Sei più brava di Fiorello"

I fans plaudono il divertente video postato sui social dalla Goggia con like e commenti d'approvazione. "Sei più brava di Fiorello", si legge tra i commenti. "La Sofia imitatrice ci piace assai", aggiunge un'altra follower. "Sofia sei una Belva da Oscar della commedia italiana, assolutamente il top!". E ancora: "Sofi sto morendo dal ridere"

Sofia Goggia lavora per tornare in forma dopo l'infortunio

Non solo video divertenti. Sofia Goggia in queste settimane sta lavorando per recuperare dopo l'infortunio del 5 febbraio (frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro) che l'ha costretta a saltare la parte finale di stagione perdendo così la quinta Coppa del Mondo di Discesa Libera che aveva quasi ipotecato.

“Dentro di me ho sentito una morte emotiva. Quando ho visto le parole nel comunicato dopo l'infortunio 'tornerò anche questa volta', ho pensato che erano parole che questa volta non sentivo mie. Poi ho iniziato a lavorare, il piede migliorava, poi fisioterapia, palestra, piscina - le parole di Sofia Goggia di un mesetto fa - Voglio guarire e tornare sugli sci per preparare con calma la prossima stagione. Intanto, in parallelo ho sempre avuto un percorso universitario, ho già dato due esami e ne ho altri 4-5 nella prossima sessione, cerco tra sessioni di fisioterapia e le varie terapie di sfruttare il tempo che ho a disposizione per portarmi avanti e fare più esami possibili".

I tifosi della Goggia non vedono l'ora di rivederla trionfare sugli sci in Coppa del Mondo. Sognando le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026...