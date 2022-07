Soleil Sorge conduttrice del GF Vip Party, ecco l'annuncio dell'influencer

L'influencer Soleil Sorge condurrà il GF Vip Party, ecco l'annuncio

La conduttrice del GF Vip Party è Soleil Sorge. Il nome della modella era circolato unito a quello di Lulù Sellassiè, nei giorni scorsi per la conduzione del programma web sul reality. Soprattutto, l'ex gieffina che in questo periodo è in vacanza, appena ricevuta la notizia ha commentato: "Sono talmente felice che mi sembra di stare sulla Luna".

Lo scorso anno al timone del Grande Fratello Vip Party ci sono state Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Quest'ultima potrebbe essere una delle concorrenti della prossima edizione. Soleil Sorge ha conquistato i telespettatori del reality anche per la sua storia con Alex Belli. Dopo il Grande Fratello Vip, Soleil era arrivata alla corte di Barbara D’Urso ricoprendo il ruolo di giudice nella Pupa e il Secchione.

Poi Ilary Blasi l’aveva chiamata all’Isola dei Famosi per movimentare le dinamiche del reality e la sua apparizione aveva lasciato tutti senza fiato. Per Soleil Sorge, il Grande Fratello Vip, è stato un importante trampolino di lancio per l’ex gieffina che dalla prossima edizione commenterà le dinamiche del reality nel programma Grande Fratello Vip Party.

Così ora la modella si ritrova davanti alla sua prima esperienza nel ruolo di conduttrice e c’è già chi è curioso di vederla in azione. Si era ipotizzato che Soleil Sorge potesse avere un posto come opinionista del Grande Fratello Vip accanto a Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis, però, sarà affiancata da Orietta Berti.