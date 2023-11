"Solo un caffè con l'amico milanese? Ma dai...". Corona contro Ilary

Fabrizio Corona, dopo il documentario su Netflix, torna a parlare del divorzio più famoso d'Italia, attaccando Ilary Blasi con un vibratore...

Ilary Blasi, in questi giorni, è al centro del gossip. Il suo docufilm targato Netflix e intitolato "Unica" ha fatto molto discutere. C'è chi crede totalmente alle sue parole, chi pensa che sia giusto sentire anche l'opinione di Francesco Totti e chi, invece, non crede a nulla di ciò che viene raccontato nel film ma che ha una versione completamente diversa come, ad esempio, Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi si è scagliato contro Ilary su Instagram.

Le parole di Corona: "Hai bevuto soltanto un caffè? Ma dai.."

«Ca*** Ilary, hai bevuto soltanto un caffè? Ma dai». È questa la didascalia che Fabrizio Corona ha scelto per il suo ultimo post Instagram in cui dà contro, ancora una volta, alla versione sulla separazione da Francesco Totti che Ilary Blasi ha raccontato su Netflix.

"Il caffè- continua Corona- non è solo un caffè e prima del ragazzo del caffè, ce ne sono stati altri che vi racconteremo".

Fabrizio Corona ha qualcosa da dire sulla donna. Infatti, ha annunciato sul proprio profilo Instagram che oggi, giovedì 30 novembre, rivelerà tutta la verità su colei che ha conquistato il cuore del capitano della Roma.

Certo è che il docufilm è molto piaciuto al 'popolo femminista', poichè la conduttrice ha saputo offrire un'immagine autentica e privata di sé, spingendo ad una riflessione sulla questione di genere. Una donna, stando al documentario, che ha subìto, ad un certo punto della carriera, la gelosia del marito-campione e da cui ha saputo svincolarsi. Tale fenomeno s'inserisce pienamente nell'ottica del film, campione di incassi, di Paola Cortellesi "C'è ancora domani", il quale racconta la silente rivoluzione delle donne e ci spinge a portarla avanti.

Insomma sembra che "Unica" sia molto più che un semplice gossip!