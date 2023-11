Ilary Blasi in lacrime per Totti nel docufilm 'Unica' su Netflix. Video

Ilary Blasi in lacrime per Totti nel doc Netflix

“A fine gennaio andiamo a cena fuori e a un certo punto comincio a notare un marito diverso. E da lì, un disastro”. Il 24 novembre uscirà “Unica”, il doc che su Netflix racconterà la storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti, attraverso le parole della conduttrice tv. In queste ore sugli account social del canale di serie tv e film in streaming è stato pubblicato un trailer lungo due minuti. “Io ho sposato Francesco Totti per amore, non per soldi. E l'ho sempre dimostrato mettendoci la faccia”, spiega Ilary Blasi nell'apertura del filmato.

La showgirl racconta anche l’inizio della storia con l’ex capitano e leggenda della Roma: “Mia sorella mi chiama dicendo che aveva conosciuto Francesco. E mi racconta che voleva conoscermi. Avevo 19 anni. E lui era già Francesco Totti”.

Ilary Blasi, Unica. Il trailer del doc di Netflix



Sulla rottura, annunciata a luglio 2022, dopo mesi di crisi: “A fine gennaio andiamo a cena a un certo punto comincio a notare un marito diverso e da lì un disastro”, le parole di Ilary Blasi, riferendosi a gennaio 2022.

Sulle voci che giravano legati alla crisi, i gossip... "Mi sono chiesta: 'credo a mio marito o ai giornalisti?'. Stai con una persona da vent'anni e ti fidi". Poi la commozione di Ilary: "Non potevo credere che l'uomo che è stato accanto a me per vent'anni avesse fatto una cosa del genere".