Speranza, il libro verità sul Covid un flop. Non compare neanche in classifica

Speranza, l'ospitata da Fazio non basta. Il suo libro sul Covid lo comprano in pochi

Roberto Speranza ha finalmente deciso di pubblicare il suo libro "Perché guariremo", l'opera letteraria dell'ex ministro della Salute dell'era Covid sarebbe dovuta uscire circa quattro anni fa, ma quel titolo nel pieno del ritorno della malattia e con le terapie intensive piene, non sembrava opportuno. Così l'accantonamento e dieci giorni fa l'uscita ufficiale. La versione aggiornata e ampliata ora è in tutte le librerie e la pubblicazione - si legge su Libero - non è certo avvenuta a fari spenti, Speranza è stato anche ospite di Fabio Fazio di fronte a milioni di persone a presentare il suo libro. Ulteriore pubblicità poi gli è arrivata dalla polemica politica con i giornali di centrodestra, un motivo in più per convincere qualche curioso in più a comprarlo.

Ma le cose non stanno andando esattamente così. A quanto pare - prosegue Libero - a pochi interessa la versione dell'ex ministro sui lockdown, che dice continuamente di aver fatto un lavoro fondamentale contro il Coronavirus ed elogia tutto il suo staff. Tutti bravi. Però il libro è un flop. I voti su Amazon al momento sono impietosi, Speranza raccoglie 2,1 punti su 5 su Amazon. Con le recensioni aperte, poi, ci sono anche diversi commenti impietosi. Come quelli di avversari politici che sostengono di averlo comprato per "non far ballare il tavolo". Il testo al momento non viene neanche quotato nelle classifiche di vendita ufficiali. L'impietoso verdetto su Amazon: occupa il 3.380esimo posto in classifica.