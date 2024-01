Italia-Africa, Meloni: "Il Piano Mattei parte da 5,5 miliardi"

Le parole di Meloni e il video con tutti gli interventi

Dopo l'apertura dei lavori al Quirinale, si tiene in Senato la seconda giornata del vertice internazionale Italia-Africa. Meloni ha accolto i capi delegazione.

Poi la foto di famiglia e la sessione plenaria, con gli interventi di apertura della stessa premier e del ministro degli Esteri Antonio Tajani, del presidente dell'Unione africana Azali Assoumani, della Commissione dell'Ua, Moussa Faki, dei presidenti di Commissione, Consiglio e Parlamento Ue (Ursula von der Leyen, Charles Michel e Roberta Metsola) e del vice segretario generale Onu Amina Mohammed.

A seguire le cinque sessioni tematiche, focalizzate su cooperazione in campo economico e infrastrutturale, sicurezza alimentare, transizione energetica, formazione professionale e cultura, migrazioni e sicurezza, cui parteciperanno i ministri competenti.

L'INTERVENTO DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIORGIA MELONI

Italia-Africa: Meloni, cibo di qualità per tutti, non sintetico - "Non siamo impegnati solo sulla food security ma anche sulla food safety, non vogliamo solo garantire cibo per tutti ma cibo di qualità per tutti. Non vogliamo un mondo in cui chi può mangia cibo naturale e chi non ha risorse mangia cibo sintetico, non è questo il mondo che vogliamo costruire". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aprendo i lavori del vertice Italia-Africa in Aula al Senato.



Meloni, presto strumento Cdp per investimenti sul Piano Mattei - "Vogliamo coinvolgere le istituzioni finanziare internazionali, le banche multilaterali di sviluppo, l'Unione europea e altri Stati donatori che già hanno dichiarato la disponibilità a sostenere progetti comuni. Abbiamo intenzione di creare entro l'anno un nuovo strumento finanziario insieme a Cassa depositi e prestiti, per agevolare gli investimenti del settore privato nei progetti del Piano Mattei". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel suo intervento al vertice Italia-Africa in corso nell'aula del Senato.



Meloni, il Piano Mattei parte da 5,5 miliardi - Il Piano Mattei "può contare su 5,5 miliardi di euro tra crediti, operazioni a dono e garanzie: circa 3 miliardi dal fondo italiano per il clima e 2,5 miliardi e mezzo dal fondo per la Cooperazione allo sviluppo". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aprendo i lavori del vertice Italia-Africa in Aula al Senato.



Dal Marocco al Kenya, i progetti pilota del Piano Mattei - Un grande centro di formazione professionale sull'energia rinnovabile in Marocco, progetti sull'istruzione in Tunisia, altri per l'accessibilità alla sanità in Costa d'Avorio: sono "alcuni dei progetti pilota" del Piano Mattei annunciati dalla premier Giorgia Meloni, nel suo intervento al vertice Italia-Africa in corso nell'aula del Senato. "La condivisione è uno dei principi cardine del Piano Mattei i lavori di questo vertice saranno determinanti per arricchire il percorso", ha spiegato Meloni, indicando progetti anche in Algeria, Mozambico, Egitto, Repubblica del Congo, Etiopia e Kenya.

Meloni, Piano Mattei parte da Nordafrica e area sub sahariana - "Il Piano Mattei è un piano concreto di interventi strategici, concentrato su poche priorità di medio lungo periodo, istruzione e formazione, salute e agricoltura, acqua ed energia. Abbiamo individuato alcune nazioni africane del quadrante subsahariano e nordafricano" che sarà poi allargato "seguendo una logica incrementale". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aprendo i lavori del vertice Italia-Africa in Aula al Senato.

Meloni, futuro Italia e Ue dipende inevitabilmente dall'Africa - "L'Italia, l'Europa, l'Ue e il mondo intero non possono ragionare di futuro senza tenere in considerazione l'Africa: il nostro futuro dipende inevitabilmente dal futuro del continente africano". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aprendo i lavori del vertice Italia-Africa in Aula al Senato.

Meloni, a Africa posto d'onore nell'agenda del G7 italiano - L'Italia fa una "scelta di politica estera precisa, che porterà a riservare all'Africa un posto d'onore nell'agenda della nostra presidenza del G7". Lo ha detto la premier Giorgi Meloni, nel suo intervento al vertice Italia-Africa, in Senato. L'Italia, ha aggiunto, si prende "l'impegno a dimostrare che siamo consapevoli di quanto il destino dei nostri continenti sia interconnesso, e che è possibile immaginare e scrivere una pagina nuova nelle nostre relazioni, una cooperazione da pari a pari, lontana da ogni tentazione predatoria e approccio caritatevole".



Meloni, Camere pilastro democrazia, vertice Italia-Africa centrale - "E' un grande onore accogliervi a Roma nell'Aula del Senato e voglio ringraziare il presidente La Russa, il Consiglio di presidenza e la conferenza dei capigruppo che hanno accolto la richiesta del governo consentendo che questo importante evento si svolgesse qui, in uno dei luoghi più significativi della nostra storia: il Senato insieme alla Camera è pilastro della democrazia italiana e scegliere di celebrare qui" il vertice "dimostra l'importanza che attribuiamo ai lavori di oggi". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aprendo i lavori del vertice Italia-Africa in Aula al Senato.