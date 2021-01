Spotify dopo i podcast punta sul mercato degli audiolibri

Spotify punta sul mercato degli audiolibri. Dopo la musica e i podcast, la piattaforma svedese amplia la sua offerta di contenuti. Come riporta The Hollywood Reporter, Spotify ha introdotto nove audiolibri di opere note, con registrazioni originali esclusive. La nuova raccolta di audiolibri classici disponibile a livello globale sarà promossa solo nei mercati di lingua inglese (come Usa, Regno Unito, Canada, Australia). Tra i titoli ci sono grandi classici come Frankenstein di Mary Shelley (narrato da David Dobrik), The Awakening di Kate Chopin (voce di Hilary Swank), Persuasion di Jane Austen (narrato da Cynthia Erivo).