Squadre calcio social, continua l'effetto Europei: Azzurri primi poi Juve e...

La Nazionale Italiana è la squadra di calcio italiana con più interazioni sui social. A rivelarlo è il quotidiano Primaonline, in collaborazione con Sensemakers, che presenta la nuova classifica delle squadre di calcio italiane più social, oltre che dei post più performanti e un focus sui paid partnership post, ovvero la graduatoria realizzata analizzando i post delle squadre di calcio pubblicati in partnership con uno sponsor (post con la dicitura “Partnership pubblicizzata”).

Nello specifico, sono riportati il numero di post sponsorizzati pubblicati, il numero di sponsor, le interazioni complessive generate nel mese e il best post in partnership con il dettaglio della creatività, del copy e dello sponsor associato.

La Nazionale Italiana conduce la classifica delle squadre più social in seguito alla vittoria del campionato europeo. I post più “performanti” della Nazionale sono tutti legati alla vittoria della finale del campionato europeo.

La Juventus, da parte sua, si piazza al secondo posto. Anche se “solo” seconda, si segnalano views più alte rispetto a quelle della Nazionale Italiana. Nonostante la pubblicazione anche di contenuti relativi ai calciatori del club impegnati in Nazionale durante Euro 2020, la maggior parte delle visualizzazioni proviene da video legati all’inizio della preparazione in vista della prossima stagione, mentre due dei tre best performing posts hanno come soggetto Cristiano Ronaldo.

Segue, al terzo posto, il Milan, che vede i tre post con maggiore perfomance social aggiudicati da Olivier Giroud, nuovo acquisto del club. Da segnalare come il post relativo al primo gol in amichevole dell’attaccante francese dell’ultimo giorno di luglio, in pochi giorni sia già il secondo post sui profili social dei rossoneri.