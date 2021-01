Stampa: Corriere in testa ma cresce Repubblica, boom Avvenire, giù la Gazzetta

I dati ads di novembre 2020 per quanto concerne la diffusione totale (cartacea+digitale) vedono il Corriere della Sera ancora in testa ma in leggera crescita, rispetto al mese precedente, a quota 258.991 (contro 258.262), mentre Repubblica registra un incremento maggiore, con 176.010 rispetto alle 175.714 copie di ottobre.

Male Il Sole 24 Ore che resta al terzo posto del podio scendendo però a 145.685 copie (contro 147.946 del mese precedente). La Stampa resta al quarto posto ma con un calo nelle copie diffuse (115.870 contro 116.518 di ottobre). In top-5 resta saldamente Avvenire, con un balzo a quota 114.220 (contro le 110.065 di ottobre). Calo drastico per la Gazzetta dello Sport che passa da 107.845 copie di ottobre alle 84.416 di novembre. A seguire Qn Il Resto del Carlino che conquista qualche copia (75.428 contro 75.144 del mese prima) davanti a Il Messaggero pressoché stabile (72.252 contro 72.240). Arretra La Nazione, da 53.969 copie di ottobre a 52.149. Lieve crescita per il Fatto quotidiano (52.577 rispetto alle 52.272 di ottobre).

Ads, Accertamenti diffusione stampa

Ads è la società che certifica e divulga i dati relativi alla tiratura e alla diffusione e/o distribuzione della stampa quotidiana e periodica di qualunque specie pubblicata in Italia. Sul suo sito, da oggi 12 gennaio, sono disponibili i nuovi dati relativi alla diffusione delle edizioni cartacee e digitali per quotidiani, settimanali e free press riferiti a novembre 2020, mentre per i mensili si fa riferimento a ottobre 2020.