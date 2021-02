Stefano Firpo (Mediocredito italiano) scelto come capo di gabinetto di Colao

Stefano Firpo (Mediocredito italiano) come capo di gabinetto di Colao

Il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao ha scelto come capo di gabinetto Stefano FIRPO che lascia il suo incarico come direttore generale di Mediocredito italiano.

Lo segnala su twitter il direttore del Foglio Claudio Cerasa ricordando un recente contributo di FIRPO al suo giornale nelle valutazioni sul Piano di ripresa e resilienza italiano sul tema dell'innovazione digitale, in cui FIRPO lamentava la mancanza di investimenti mirati e riforme capaci di imprimere un cambiamento per imprese, famiglie e pubblica amministrazione .