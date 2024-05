Stop a Ore 14 e Bella Ma', la Rai costretta a cambiare programmazione

Stop a Ore 14 e BellaMa', ecco perché

Stop a Bella Mà e Ore 14. Brutte notizie per i fan dei due show, tra i programmi Rai più amati della fascia pomeridiana. Secondo le indiscrezioni, la televisione pubblica ha infatti deciso di mettere in stop la programmazione di entrambi. Ecco cosa sapere in merito.

Con l’arrivo, a breve, del consueto appuntamento con il Giro d’Italia, il quale partirà dal 5 maggio 2024, la Rai è stata costretta a porre diverse modifiche alla programmazione pomeridiana.

Proprio per questo, la fascia pomeridiana di Rai 2 sarà presa dalla gara ciclistica e ciò comporterà un blocco sia per Bella Mà che per Ore 14, i due talk show che vanno in onda proprio in quegli orari. Si tratta di uno stop che avrà la durata di un mese ovvero per tutta la durata del Giro d’Italia che, dalle 14 alle 18, prenderà campo con le dirette dalle varie tappe in cui si terrà la gara.