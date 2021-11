Zerocalcare in uscita su Netflix con "Strappare lungo i bordi"

Zerocalcare netflix data di uscita

La nuova serie animata di Zerocalcare farà il suo debutto sul catalogo della piattaforma di streaming il 17 novembre alle 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.

Zerocalcare ha dichiarato di avere realizzato 'Strappare lungo i bordi' solo dopo avere avuto garanzie da Netflix che avrebbe goduto della massima libertà: a quanto pare ciò a pagato e ora la serie TV d'animazione viene recensita con toni che vanno dall'entusiasmo all'estatico.

Caratteristica dell’arte di Zerocalcare che ritorna evidente in Strappare lungo i bordi. Lo stesso Michele Rech "Zerocalcare“ ha tenuto più volte a precisare come questo suo progetto con Netflix dovesse comunque rimanere profondamente legato alla sua concezione del racconto, che passando dal fumetto all’animazione non poteva perdere la propria identità, come aveva scherzosamente affermato durante la presentazione sui social di Strappare lungo i bordi: “È una storia che mi sta molto a cuore, la sto a fa come voglio io. Nei linguaggi, nei contenuti, nella scrittura, è roba mia, il che significa che se viene ‘na merda me l’accollo io”