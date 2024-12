Striscia la Notizia, la velina Beatrice Coari: “Sogno di condurre Striscia con Michelle Hunziker e studio in camerino per la laurea. Quel rito con Gianluca Briganti prima degli stacchetti...”

Striscia la Notizia, l’intervista a Beatrice Coari

"La danza è sempre stata nel mio dna. Quando ballo mi sento viva". Così si era presentata Beatrice Coari lo scorso mese di settembre al suo esordio come velina di Striscia la Notizia. Sono passati poco più di due mesi, una doppia coppia di conduttori (da Hunziker-Frassica a Lipari-Friscia) ha salutato e da poco sono tornati dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Nel frattempo la 21enne nata a Genova è diventata un volto amico per gli spettatori del tg satirico di Canale 5.

Il sogno della tv anche nel suo futuro (“Mi affascina la conduzione”) e una laurea in Economia delle Aziende Marittime da conseguire (“Una priorità, mi porto da studiare in camerino”) per Bea. La canzone del cuore? “Giudizi universali” di Samuele Bersani (“l'ascoltavo con mia nonna”). E svela ad Affaritaliani.it il rito portafortuna prima degli stacchetti con il velino Gianluca Briganti...

Striscia la Notizia, la velina Beatrice Coari: “Sogno di condurre Striscia con Michelle Hunziker e studio in camerino per la laurea” - L'intervista

La nuova coppia velina/velino di Striscia la Notizia ormai è rodata da più di due mesi. Come vanno le cose?

“Abbiamo trovato una chimica fin da subito che non è scontata in questo mondo a livello professionale. È così ovviamente con la famiglia di Striscia. Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo traguardo e siamo molto felici”

Quanto è lunga una giornata da velina di Striscia la Notizia?

“Dipende ovviamente un po' dagli impegni. Ci sono giornate in cui abbiamo interviste o prove costumi, altre di prove con la coreografa per gli stacchetti... Dipende, non sono mai tutte uguali. Andiamo di settimana in settimana rispetto agli impegni.”

Ormai di stacchetti tu e Gianluca Briganti ne avete fatti un bel po', qual è stato quello più difficile e quello invece in cui vi siete divertiti di più a farlo insieme?

“Domanda difficile, perché noi due ci divertiamo sempre, dalla sala prove, a quando siamo qua nella quotidianità di Striscia la Notizia. Io e lui siamo veramente molto, molto affini. Se dovessi dire il più divertente, forse è stato il primo stacchetto, quello che abbiamo fatto nella cava. E poi era la prima volta, ci siamo conosciuti..."





La vostra Paperissima negli studi di Striscia la Notizia, un episodio che non è andato in onda, qualche divertente dietro la quinte tra di voi...

"Siamo molto ‘fratello e sorella’, ci stuzzichiamo, ridiamo, facciamo battute. Le nostre papere sono veramente tante, tutti i giorni. Questa leggerezza nel divertirci, questa forma di complicità che abbiamo ci aiuta molto nel lavoro a Striscia la Notizia"

Tre pregi e tre difetti che vedi in Gianluca

“È una persona molto altruista nel senso che riesce a dare tanto agli altri, cosa non scontata. Poi è positivo, perché a volte io arrivo a fine giornata stanca o comunque ho dei momenti no, mentre lui è sempre positivo, solare, empatico. A volte, anche senza che io dica nulla, lui riesce a capire, magari mi aiuta in sala prove se c'è un passo che non mi viene. In lui riesco a trovare più pregi che difetti, perché devo dire che finora, nonostante stiamo vivendo alla fine praticamente 24 ore su 24 insieme, ci stiamo trovando molto bene"

Un aggettivo per Gianluca

“Dinamico, non si ferma mai. Un po' come me in realtà. Se abbiamo una mattina libera andiamo in palestra... Non ci stanchiamo mai di fare le cose, in questo lavoro è molto importante"

Un consiglio che vi ha dato Antonio Ricci in queste settimane che vi è rimasto particolarmente dentro

“Ci permette di essere noi stessi, nella danza e in quello che facciamo si fida molto di noi e questo noi lo percepiamo. Siamo davvero grati della sua 'benedizione'. Lui ci ha scelti al 100% e ci vuole per come siamo. È una cosa molto bella”

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sono tornati in conduzione da pochissimi giorni. Parliamo delle prime due coppie con cui avete lavorato nelle scorse settimane. Prima Michelle Hunziker e Nino Frassica e poi Roberto Lipari con Sergio Friscia...

“Sono rimasta affascinata dal fatto che entrambe le coppie sono delle macchine di lavoro. Stando a loro fianco - sia Michelle, Nino, Sergio e Roberto - io e Gianluca siamo riusciti a rubare tanto. Vedendoli all'opera tutti i giorni abbiamo visto veramente dei big della televisione italiana e siamo stati in grado di apprendere dalla loro professionalità"

Avete un rito prima di andare in onda?

“Sì, c’è un rito portafortuna prima di partire con lo stacchetto. A volte iniziamo in punti diversi dello studio e abbiamo sempre una sorta di saluto che ci facciamo, con un abbraccio finale per darci un po' di energia”

Bea sei iscritta all'università in economia, hai un sogno lavorativo extra spettacolo?

”Sono al terzo anno di università e in pari con gli esami finora. Mi piace molto studiare, perché amo stimolare la mente, conoscere cose in più. Prima di avere questa opportunità con Striscia già lavoricchiavo nel settore marittimo a Genova. Mi sarebbe piaciuto proseguire, ma poi…”

Poi?

“Adesso non mi precludo nulla. Il mondo dello spettacolo mi affascina tanto, quindi spero che un giorno possa diventare effettivamente il mio lavoro a 360 gradi. Però ancora adesso studio in camerino per la sessione invernale degli esami. Sicuramente laurearmi, a prescindere da tutto, è una mia priorità. Poi quello che il destino avrà in serbo per me lo vedremo"

Oggi siete star a Striscia. Un sogno nel cassetto sul fronte televisivo nel medio-lungo periodo?

“Se devo pensare e sognare in grande, mi affascina tanto la conduzione. Mi piacerebbe un domani poter condurre, o comunque affiancare qualcuno nella conduzione. Ovviamente è un sogno grande e mi auguro di poterlo raggiungere prima o poi sempre nel mondo televisivo che amo molto. Mi ci trovo bene e oggi sono felice"

Se potessi scegliere un programma che ti piacerebbe condurre?

"Sicuramente sarebbe un sogno un giorno passare “dall'altra parte del bancone” a Striscia"

E chi sogneresti di affiancare?

"Mi piacerebbe condurre con Michelle Hunziker. Ho imparato tantissimo osservandola lavorare. Mi affascina la sua professionalità"





Tu e Gianluca vivete di musica... la canzone e il cantante del tuo cuore?

“Ascolto di tutto, perché essendo ballerini siamo molto aperti. Una delle tante canzoni del mio cuore è 'Giudizi universali' perché mi porta tanti bei ricordi, l'ascoltavo con mia nonna. Sono molto romantica..."

La vita del ballerino è fatta sicuramente di allenamenti e sacrifici per avere sempre una forma fisica al top. Il comfort food che ti concedi a tavola quando puoi...

“Sono molto attenta, sia con l’alimentazione che con lo sport, perché mi piace curare il mio corpo visto che ci lavoro ogni giorno, però non rinuncio mai a nulla. Ho una dieta, un regime alimentare molto vario e mi piace mangiare tutto. Poi ovviamente quando scendo a Genova, la focaccia il sabato sera non manca mai. Mangio sano, frutta e verdura, quindi non c'è una cosa di cui mi privo. Piatto preferito? È proprio la focaccia"