Stupro Varese, nasce la petizione: "Sui treni vogliamo vagoni solo per donne"

Stupro sul treno Milano-Varese, nasce su change.org la petizione "Vogliamo viaggiare sicure" per chiedere a Trenord delle carrozze solo per donne

Lo stupro avvenuto nei giorni scorsi sul treno Milano-Varese (qui l'opinione del direttore Angelo Perrino sulla sicurezza nelle stazioni) è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ora le donne pretendono di non avere paura a viaggiare da sole a prescindere dall'orario. Su change.org, celebre piattaforma online per la raccolta di firme, è nata una petizione chiamata "Vogliamo viaggiare sicure" lanciata da Greta Carla Achini di Malnate. La richiesta avanzata a Trenord è quella di disporre di vagoni appositi sui treni solo per le donne. "Abbiamo il diritto di usare i mezzi pubblici a qualsiasi ora del giorno senza paura. - si legge nelle descrizione della petizione - In altri Paesi, sui mezzi di trasporto anche locale esistono carrozze dedicate alle sole viaggiatrici. Con questa petizione chiediamo a Trenord di dedicare, su tutte le sue linee, la carrozza di testa alle donne. In questo modo, a qualsiasi ora, si potrà viaggiare sicure".

Venerdì scorso due ragazze di 20 e 21 sono state aggredite da una coppia di uomini che sono stati poi fermati. Una delle giovani è riuscita a fuggire mentre l'altra ha raccontato alle forze dell'ordine la terribile violenza subita. La petizione (www.change.org/p/vogliamo-viaggiare-sicure) aveva l'obiettivo di raccogliere 1.500 firme e ha già raggiunto la soglia prefissata a due giorni dal lancio su change.org.