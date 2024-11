Taylor Swift batte Beyonce e Annalisa regina d'Italia: Mtv Ema 2024 che spettacolo!

Mtv Ema 2024, Annalisa 'Best italian act'

Taylor Swift trionfa agli Mtv European Music Awards (Ema) 2024. Annalisa vince il premio come Best Italian Act. “Ho appena saputo che abbiamo vinto il Best Italian Act. Sono davvero felicissima, e dico lo abbiamo vinto perché lo abbiamo fatto insieme. Grazie davvero di avermi votato, grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto sempre e anche questa volta senza di voi non ci sarebbero premi, non ci sarebbero questi momenti così belli da festeggiare", ha detto l’artista italiana in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

Mtv Ema 2024, trionfa Taylor Swift

La pop star americana Taylor Swift ha vinto quattro premi agli Mtv European Music Awards domenica sera, oscurando molti dei più grandi nomi del settore alla cerimonia di Manchester. In un messaggio preregistrato, la trentaquattrenne, che ha vinto come miglior artista e miglior artista dal vivo, ha espresso "tristezza" per non aver potuto partecipare all'evento.

Swift ha incassato quattro premi - miglior artista, miglior live, miglior atto statunitense e miglior video per la sua collaborazione con Post Malone in "Fortnight" - in una serata dominata da artiste donne. La 30esima edizione della cerimonia, che ha portato i più grandi nomi della musica mondiale a Manchester, ha visto incoronate anche Tyla, che ha vinto tre premi tra cui quello di miglior artista R&B, e Sabrina Carpenter per la miglior canzone. Swift, il cui tour "Eras" in corso è il più redditizio della storia, era candidata in sette categorie e in quella di miglior artista ha dovuto vedersela con le connazionali Beyonce, Billie Eilish e Post Malone, e con la star britannica Raye.

"Espresso" di Carpenter ha vinto come miglior canzone, oscurando "Birds of a Feather" di Billie Eilish, "Texas Hold 'Em" di Beyonce, "Beautiful Things" di Benson Boone, "Good Luck, Babe!" di Chappell Roan e "We Can't Be Friends" di Ariana Grande.

Altri artisti premiato sono stati Lisa, del gruppo K-pop ultra-pop Blackpink, Ariana Grande, Eminem e Liam Gallagher. Busta Rhymes ha ricevuto il premio di icona globale.