Tensione a Rai 3, Damilano si allarga (ancora) e Sciarelli lo punzecchia

"Il cavallo e la torre" fa ritardare "Chi l'ha visto": è polemica

Federica Sciarelli ha aperto in maniera decisamente polemica la puntata di "Chi l'ha visto" andata in onda su Rai 3 la sera del 2 novembre: "Buonasera a tutti, scusate il ritardo, ci state scrivendo in moltissimi arrabbiati. Ovviamente non è colpa nostra, come potete immaginare noi siamo qui prontissimi. Di solito si fa ritardo quando ci sono dibattiti parlamentari, qualche cosa da servizio pubblico che può sforare. Non c'entra niente 'Un Posto al Sole' perché è registrato, non ve la prendete con loro".

"Noi naturalmente daremo la linea a Mannoni in orario" ha aggiunto Federica Sciarelli, visibilmente irritata dai cinque minuti di "sforamento" de "Il cavallo e la torre", il programma di Marco Damilano. Peraltro l'unico in diretta nel palinsesto della Rete che segue il telegiornale.

Cinque minuti sono un tempo lunghissimo, in televisione, soprattutto per un programma, quello dell'ex direttore de "L'Espresso", che dovrebbe durarne in totale dieci. Non è la prima volta che Damilano "va lungo", come si dice in gergo: anche Bianca Berlinguer aveva chiaramente manifestato la sua irritazione per un ritardo della sua trasmissione "Cartabianca", dovuto proprio al fatto che il collega non avesse rispettato i tempi prefissati.

