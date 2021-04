Terremoto in corso nei media digitali: Verizon mette in vendita Aol e Yahoo

Terremoto in corso nel mondo dei media digitali. Il colosso americano delle telecomunicazioni Verizon– secondo quanto riporta il Sole 24 Ore– starebbe esplorando una cessione di asset multimiliardi, a cominciare da due marchi: Aol e Yahoo. Il gruppo avrebbe l'obiettivo di recuperare almeno una parte degli ingenti investimenti messi in campo, che non hanno poi ripagato e portato frutto, secondo le aspettative. L'operazione, sempre se andrà in porto, potrebbe valere tra i 4 e i 5 miliardi di dollari, rivela il Wall Street Journal. Secondo le indiscrezioni, tra i nomi coinvolti nelle trattive di negoziato dei due portali Verizon ci sarebbero fondi di private equity, tra cui anche la società statunitense Apollo.