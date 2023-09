TikTok, sanzione da 345 mln dall'Irlanda: "Non ha tutelato profili dei minori"

L'Irlanda sanziona TikTok per 345 mln di euro

Da Dublino in arrivo una maxi-multa a TikTok, sanzionata per 345 milioni di euro dall'autorità irlandese di regolamentazione dei dati per irregolarità nella gestione dei dati dei minori. Come spiega il 'Guardian', l'Irish Data Protection Commission (DPC) contesta all’app video di proprietà cinese diverse violazioni delle norme GDPR.

Ad esempio la piattaforma avrebbe usato l'impostazione 'standard' nella gestione degli account degli utenti di età compresa tra 13 e 17 anni. TikTok inoltre non avrebbe protetto adeguatamente la diffusione dei contenuti degli utenti minorenni e consentendo commenti pubblici su tali account. La piattaforma non avrebbe inoltre verificato se l'adulto collegato all'account di un bambino nell'ambito di un programma di "abbinamento familiare" fosse effettivamente un genitore o un tutore.

La decisione della DPC - ricorda il quotidiano britannico - arriva dopo che TikTok è stata multata di 12,7 milioni di sterline ad aprile scorso dall’autorità di regolamentazione dei dati del Regno Unito per aver elaborato illegalmente le informazioni relative a 1,4 milioni di bambini sotto i 13 anni che utilizzavano la sua piattaforma senza il consenso dei genitori.

L'autorità britannica aveva denunciato come TikTok avesse fatto “molto poco, se non nulla” per verificare chi stava utilizzando la piattaforma. Nella sua risposta il social cinese aveva spiegato come l’indagine ha esaminato la configurazione della privacy dell’azienda tra il 31 luglio e il 31 dicembre 2020, affermando di aver affrontato i problemi sollevati dall’indagine.