Belve, Schlein accetta e poi rinuncia. L'accusa: ha paura delle domande

Belve, il giallo del rifiuto di Schlein. L'ospitata dalla Gruber non ha aiutato...

Elly Schlein ci avrebbe ripensato, non sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve sulla Rai. La leader del Pd, stando alle indiscrezioni, avrebbe prima accettato l'invito e poi successivamente avrebbe cambiato idea e annullato la sua partecipazione. C'è chi sostiene che la segretaria si sarebbe tirata indietro a causa delle domande difficili a cui la Fagnani l'avrebbe sottoposta come fa di solito con i suoi ospiti, entrando anche molto nel personale. Di certo non ha aiutato l'ospitata di ieri dalla Gruber a Otto e mezzo, dove la segretaria dei dem è stata un po' bersagliata dalla stessa Gruber e da Giannini de La Stampa con domande del tipo: "Che ne pensi di Zingaretti che ha detto che con te non si arriva neanche al 17%?". E ancora: "Ti dimetterai in caso di flop alle Europee?".

La notizia del rifiuto di Schlein a Belve - riporta Libero - è stata commentata su Twitter anche da Giuseppe Candela di Dagospia che ha cinguettato: "Se sapeste cosa è successo dopo il boom sulla sua partecipazione a Belve!". Insomma qualcosa evidentemente sarebbe andato nel verso storto. A quanto pare alle orecchie della Schlein sarebbero arrivati consigli invitandola alla prudenza. Del resto il Pd deve fare i conti con i sondaggi che lo danno inchiodato tra il 20 e il 19 per cento. Non ci sono stati grossi cambiamenti da quando Enrico Letta guidava il partito. E forse la paura di una frase sbagliata in un programma come Belve ha fatto tirare i remi in barca alla Schlien.