Berlinguer pentita per Mediaset. A Concita De Gregorio: "Qui non è facile"

Berlinguer e lo sfogo con la compagna De Gregorio. Aldo Grasso non fa sconti: "Inutile recensirlo il suo programma"

Bianca Berlinguer si sarebbe già pentita del passaggio dalla Rai a Mediaset. La conduttrice si è sfogata con Concita De Gregorio, la collega di Repubblica ospite fissa del suo programma "E' sempre Cartabianca". Ospite nel salotto di Rete 4, la ex conduttrice di In Onda su La7 - riporta Il Tempo - ha salutato la padrona di casa e ha detto di essere "molto felice" di far parte degli ospiti fissi del talk-show. "E io più di te", ha commentato Berlinguer in modo schietto. Poi la conduttrice ha continuato: "Di averti qua, in una situazione non proprio facilissima", lasciando così intuire che il passaggio dalla Rai a Mediaset le sia un po' costato.

Ma non è tutto. Il critico Aldo Grasso non fa sconti alla Berlinguer. "Si può anche non recensire, - scrive nel suo editoriale sul Corriere - tanto è sempre il solito circo. L'impressione è che a Rete4 si trovi bene, che aspiri a diventare la prima della classe senza quella classe che la storia di Rai3 esigeva". Bianca Berlinguer come l’ex ct della Nazionale Roberto Mancini passato nelle mani, ricche, dei sauditi. Siamo ancora a Non è la Rai – scrive – la recensione potrebbe essere scritta senza guardare il programma, tanto è sempre il solito circo. Ha ribadito – scrive Grasso senza pietà – che resterà sempre una donna di sinistra (anche se a #cartabianca non lo ha mai dimostrato), che in Rai aveva avvertito le pressioni dei partiti. L’idea che mi sono fatto, potrò anche sbagliare, è che Bianca Berlinguer abbia vinto alla Lotteria".