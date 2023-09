Ascolti tv debutti, boom Del Debbio-Giordano, Parenzo ko: chi sale e scende

Ascolti tv: tra i talk salgono Otto e Mezzo, Dritto e Rovescio e Fuori dal Coro. Esordio assoluto per Bianca Berlinguer a Mediaset

Settembre è il mese in cui riparte la programmazione tv e tornano i format più amati con una nuova edizione. Molto è cambiato in un anno, complice il repulisti fatto dalla Rai con gli addii di grandi nomi come Bianca Berlinguer, Lucia Annunziata e Fabio Fazio. La prima ha debuttato su Mediaset con E' sempre Cartabianca mentre la seconda è stata sostituita da Monica Maggioni. Anche il nome del programma è stato cambiato in "In Mezz'ora". Ripartono poi programmi storici come Il Grande Fratello, Pechino Express, Uomini e donne, etc.

Ascolti TV, i numeri all'esordio dei principali programmi nel 2023 in confronto alla passata stagione

Di seguito l'analisi completa tratta da davidemaggio.it con i numeri degli ascolti tv all'esordio dei principali programmmi rapportati a quelli della prima puntata della passata stagione.

11 settembre 2023

Tg1 Mattina

lunedì 11 settembre 2023: 404.000 – 12.9%

lunedì 6 giugno 2022: 252.000 – 8.5% (Le News) / 638.000 – 15.7%

Unomattina ↑

lunedì 11 settembre 2023: 776.000 – 19.7%

lunedì 12 settembre 2022: 739.000 – 18.1%

Storie Italiane ↓

lunedì 11 settembre 2023: 654.000 – 17.2% (prima parte) / 758.000 – 16.6% (seconda parte)

lunedì 12 settembre 2022: 778.000 – 20.9% (prima parte) / 771.000 – 16.6% (seconda parte)

La Volta Buona (vs Oggi è un Altro Giorno) ↓

lunedì 11 settembre 2023: 1.356.000 – 11.7% (presentazione) / 1.266.000 – 13.1%

lunedì 5 settembre 2022: 1.348.000 – 13.7%

La Vita in Diretta ↓

lunedì 11 settembre 2023: 1.258.000 – 16.9% (presentazione di 11 minuti) / 1.433.000 – 18.2%

lunedì 5 settembre 2022: 1.316.000 – 17.1% (presentazione di 19 minuti) / 1.548.000 – 19.6%

Cinque Minuti ↓

lunedì 11 settembre 2023: 3.911.000 – 21.3%

lunedì 27 febbraio 2023: 5.365.000 – 23.6%

Uomini e Donne ↓

lunedì 11 settembre 2023: 2.471.000 – 25.9% / 2.067.000 – 24.3% (Finale)

martedì 20 settembre 2022: 2.755.000 – 28.2% / 2.493.000 – 28.9% (Finale)

Grande Fratello (vs Grande Fratello Vip) ↑

lunedì 11 settembre 2023: 2.994.000 – 23% / 1.040.000 – 27% (Night di 7 minuti)

lunedì 19 settembre 2022: 2.636.000 – 21.7% / 963.000 – 28.5% (Night di 7 minuti)

Ore 14 ↑

lunedì 11 settembre 2023: 573.000 – 5.4%

lunedì 12 settembre 2022: 454.000 – 4.2%

Agorà ↓ (Roberto Incocchi al posto di Monica Giandotti)

lunedì 11 settembre 2023: 138.000 – 3.2% (presentazione) / 131.000 – 3.3%

lunedì 12 settembre 2022: 209.000 – 4.7% / 167.000 – 4.5% (Extra)

Re Start →

lunedì 11 settembre 2023: 109.000 – 2.9% (Rai 3, mattina)

venerdì 2 settembre 2022: 207.000 – 3.7% (Rai 2, seconda serata)

Elisir ↑

lunedì 11 settembre 2023: 145.000 – 3.8% (presentazione) / 240.000 – 5.1%

lunedì 12 settembre 2022: 198.000 – 4.4%

Il Cavallo e la Torre →

lunedì 11 settembre 2023: 1.388.000 – 7.4%

lunedì 29 agosto 2022: 1.323.000 – 7.7%

L’Aria che Tira ↓ (Davide Parenzo alla conduzione al posto di Myrta Merlino)

lunedì 11 settembre 2023: 225.000 – 4.6% / 389.000 – 3.9% (Oggi)

lunedì 5 settembre 2022: 240.000 – 5.1% / 437.000 – 4.6% (Oggi)

Tagadà ↓

lunedì 11 settembre 2023: 282.000 – 2.5% (presentazione) / 249.000 – 2.8% / 217.000 – 2.8% (Focus)

lunedì 5 settembre 2022: 243.000 – 2.2% (presentazione) / 276.000 – 3.2% / 296.000 – 3.8% (Focus)

Otto e Mezzo ↑