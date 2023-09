Ascolti tv, la Volta Buona: ritorno di Balivo non convince, "meglio Bortone"

Ascolti tv ieri 11 settembre 2023: La Volta Buona ottiene 1.26 milioni di spettatori per il 13,1% di share

Caterina Balivo è tornata in Rai per condurre La Volta Buona, programma che segue Oggi è un Altro Giorno con Serena Bortone. Il talk di Rai1 in onda dalle 14 alle 16 prima de La Vita in Diretta tratta i temi di cronaca, moda e spettacolo. La prima puntata è stata incentrata sul Festival del Cinema di Venezia ma l'esordio non è stato decisamente dei migliori.

Già pochi secondi della presentazione de La Volta Buona sono comparsi su Twitter (oggi X) alcuni commenti negativi sul programma: "E' privo di qualunque idea nuova. Il solito programma di Rai 1 del pomeriggio visto in mille salse diverse. A quel punto era decisamente meglio tenere la Bortone che comunque aveva fidelizzato".

D'altronde la stessa Balivo ha scelto un'introduzione che non sembra chiarire più di tanto la natura del format: "Mi sono presa del tempo prima di accettare questa proposta della Rai, l’ho fatto perché ho capito che qui vogliamo raccontare tutte le volte in cui la vita vi ha sorpreso e meravigliato, magari proprio quando stavate pensando che fosse finita. Lo farò insieme a una squadra che non amo ancora – non so se nemmeno loro amino me – ma ci proveremo insieme".

"Per ora è un mix di tanti programmi, Festa Italiana, La Vita in Diretta, Le amiche del sabato e Oggi è un altro giorno. Nulla di nuovo e originale", scrive un altro utente. In ogni caso La Volta buona negli ascolti TV ieri 11 settembre 2023 ha raggiunto un risultato tutto sommato non male con 1.266.000 spettatori per il 13.14% di share.