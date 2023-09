Ascolti tv, il GF anti trash meglio del 2022. La7 vince la scommessa Barbero

Ascolti tv ieri 11 settembre 2023: il nuovo programma di Barbero parte con 977mila con il 5,53% di share

Canale 5 vince negli ascolti grazie alla prima puntata de Il Grande Fratello con un nuova edizione in cui si punta a limare la componenete trash del programma, che ha comunque incollato allo schermo 2.994.000 spettatori pari al 23.01% di share. All'esordio della passata edizione si era fermato a 2.636.000 spettatori pari al 21.73% di share.

Seconda posizione per Rai1 con la replica de Il Giovane Montalbano 2, che ottiene 3.154.000 spettatori pari al 18.36% di share. Terzo posto a grande distanza per Lucy su Italia 1 con 1.250.000 spettatori pari al 6.83% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 11 settembre 2023 per le altre reti: Gunpowder Milkshake su Rai2 con 597.000 spettatori (3.46%), Presa diretta su Rai3 con 797.000 spettatori (4.28%), Quarta Repubblica su Rete 4 con 780.000 spettatori (5.67%), la prima puntata di In viaggio con Barbero – Democrazia e dittatura su La7 con 977.000 spettatori (5.53%), Robin Hood principe dei ladri su TV8 con , la nuova edizione di Little Big Italy sul Nove con 481.000 spettatori (2.7%).