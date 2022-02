Tim Brasile, Alberto Griselli promosso a nuovo Ceo. Sostituisce Labriola

Tim, Alberto Griselli è il nuovo Ceo per la controllata in Brasile

Griselli è il nuovo amministratore delegato di Tim in Brasile. Tim Brasile, la controllata latinoamericana di Tim, ha nominato Alberto Mario Griselli nuovo amministratore delegato in sostituzione di Pietro Labriola e consigliere di amministrazione con effetto immediato. La posizione di Chief revenue officer diventerà temporaneamente vacante e l’amministratore delegato accumulerà le sue responsabilità.

Laureato in Ingegneria Elettronica alla Sapienza di Roma, Griselli ha 20 anni di esperienza nel settore delle tlc. In Tim Brasil dall’agosto del 2019, in precedenza è stato vicepresidente per l’America Latina presso TIMwe, e Ad per l’America Latina di Value Partners.

