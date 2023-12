Time, Taylor Swift "persona dell'anno": battuti Putin, Xi Jinping e Re Carlo

Il 'Time' incorona Taylor Swift come "persona dell'anno". Niente da fare per Putin, re Carlo III e Xi

Taylor Swift è stata eletta "persona dell'anno per il 2023": la scelta del settimanale americano 'Time' è caduta sulla cantautrice della Pennsylvania che il 13 dicembre compira' 34 anni. La popstar, che ha battuto la concorrenza di Vladimir Putin, re Carlo III, Xi Jinping e la bambola Barbie, è il primo personaggio dell'intrattenimento ad assurgere a questo onore. Inoltre è la prima donna in quasi un secolo di 'Person of the year' a fare il bis, essendo gia' apparsa in copertina con le "Silence Breakers" del movimento Mee Too, a cui il riconoscimento fu assegnato nel 2017.

"Abbiamo scelto la gioia, qualcuno che nel 2023 ha portato la luce nel mondo", ha spiegato il direttore della rivista, Sam Jacobs, nel presentare una rarissima intervista rilasciata dalla cantante e le tre copertine a lei dedicate, in una delle quali ha il suo gatto Benjamin Button accovacciato sulle spalle. Taylor Swift succede a Elon Musk (2021) e a Volodymyr Zelensky (2022).

"Questo", ha scritto 'Time' nel motivare la scelta, "e' stato l'anno in cui ha perfezionato la sua arte, non solo con la musica, ma anche nella sua posizione di maestra narratrice dell'era moderna. Il mondo, a sua volta, guardava, cliccava, piangeva, ballava, cantava, sveniva, si recava in carovana negli stadi e nei cinema, lasciava che il suo lavoro facesse da colonna sonora alle loro vite". 'Tay', come e' soprannominata l'artista piu' ascoltata sulla piattaforma di streaming di Spotify nel 2023, si e' costruita un impero economico che cura in prima persona.

Quest'anno ha spopolato con l''Eras-Tour', il suo sesto, con 146 spettacoli da tutto esaurito, e il film-concerto. Gia' nei giorni scorsi la cantante pop, pop roock e country era stata indicata come quinta donna piu' influente del mondo per la rivista Forbes. "Se Taylor Swift fosse un'economia, sarebbe piu' grande di 50 Paesi", ha scritto la compagnia di ricerche online QuestionPro. Il personaggio, alimentato da un marketing e da una pianificazione quasi maniacale, piace e appassiona il pubblico di tutto il mondo, dalla voce al look, dai concerti alla vita privata come la relazione con il giocatore di football americano Travis Kelce dei Kansas City Chiefs.

I fan italiani torneranno ad ammirare Taylor Swift il 13 e il 14 luglio prossimi nei due concerti allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, ulteriori tappe del tour mondiale che terminera' nel novembre del 2024. Un tour che a marzo superera' la soglia del miliardo di dollari di incassi, battendo i concerti per l'addio pluriennale di Elton John.