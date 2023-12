Fiorello punzecchia Sangiuliano: "Rischiamo qualcosa? È permaloso"

Fiorello contro il ministro della Cultura: "Ha troppi impegni per leggere libri...rischiamo qualcosa?"

In diretta dal glass 'natalizio' del Foro Italico 'Viva Rai2!', il popolare varietà del mattino guidato da Fiorello con Biggio, Casciari ha "pizzicato" il Ministro Gennaro Sangiuliano. Fiorello ha commentato ironicamente la recente diffida a Radio 1: ''Geppi, Lauro, voi non avete idea di chi sia Sangiuliano…ha cazziato perfino i tedeschi! Noi non ci permettiamo di prenderlo in giro, è una persona veramente terribile''. Lo showman ha rincarato la dose: ''Però c'è da dire che è preparatissimo, mia figlia va a lezione di greco da lui".

Ma le risate continuano. Stavolta si parla di Cop28 e, in particolare, della notizia per cui a Dubai sarebbero andati 315 jet privati. ''Fanno la conferenza sul clima e ci vanno con il jet privato?'' commenta Fiorello. ''Così sembra più che altro una convention di piloti. Pensate che ora dovranno organizzare la Cop29 per i danni che hanno fatto alla Cop28!'', esclama. ''Se ci devi andare, lo fai o a piedi come al cammino di Santiago di Compostela o a dorso di mulo. La Meloni però è stata brava: si è fatta portare in spalla da Crosetto a piedi. E sai chi lo frustava? Sangiuliano!''. Ed è sempre il Ministro il bersaglio preferito dello showman siciliano per il resto della puntata. ''È uscito il nuovo libro di Stefano De Martino'' ha annunciato. ''Il titolo è Tutte e la prefazione è di Sangiuliano''. E ancora: ''Nella settimana di Sanremo vi consiglio di andare a rubare a casa di tutti i cantanti in gara, tanto non ci saranno. Attenti però ai sistemi di allarme. Sapete qual può essere un sistema efficace? Sangiuliano! Me lo immagino mentre minaccia i ladri: 'Se volete entrare in questa casa dovrete passare sul mio corpicino'…''.

Lo showman continua: "Pensate che il tutto è cominciato quando Geppy presentò il Premio Strega dove, tra l’altro, io non entrai per poco con un mio libro di cui nessuno sa niente – e lo colse in castagna. Ma, d’altronde, non è che una persona come lui può andare lì e, con tutti gli impegni che ha, leggersi per forza cinque libri! State attenti, comunque, è pericolosissimo". Dopo innumerevoli battute, Fiorello conclude: "Ora che lo abbiamo preso in giro, rischiamo qualcosa? Si sa che lui è permaloso....".