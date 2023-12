Sangiuliano diffida "Un giorno da pecora": “Basta prendermi in giro”

Il ministro Sangiuliano diffida Radio1: “Basta prendermi in giro”. Il caso

"Basta prendermi in giro". Il ministro della Cultura Sangiuliano ha "perso la pazienza" con chi lo schernisce: ha così deciso di inviare una lettera di diffida, tramite il suo avvocato, al programma di Radio Uno "Un giorno da pecora". A scriverlo oggi è il Fatto Quotidiano, che dice che l’avvocato ha paventato la possibilità di azioni legali e richieste di risarcimento danni. I due conduttori sono Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, protagonista con il ministro della gaffe sul Premio Strega.

A scrivere la missiva l’avvocato salernitano Silverio Sica, che non ha confermato con il quotidiano l’invio, così come Sangiuliano. Il fratello di Silverio, Salvatore, da circa un anno è consulente proprio del ministro. La carica è quella di consigliere giuridico per il diritto d’autore e la digitalizzazione. La collaborazione è retribuita con 20 mila euro l’anno. Secondo la lettera Sangiuliano è vittima di una sistematica denigrazione dell’immagine. La trasmissione lo dipinge come carente di preparazione culturale. E ciò denota, secondo l’avvocato, "un intento diffamatorio" nei confronti di Sangiuliano, che è "laureato in giurisprudenza". Il conduttore Lauro fa sapere di non aver mai ricevuto la missiva.