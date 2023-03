Tissot lancia la nuova collezione "Chemin des Tourelles". In onda lo spot

In onda il nuovo spot di Tissot dedicato alla collezione "Chemin des Tourelles"

Tissot ha lanciato una nuova campagna per annunciare l’arrivo della nuova collezione Chemin des Tourelles. La comunicazione, che prevede una pianificazione digital e che forse approderà anche in tv, è caratterizzata da immagini che racchiudono i codici e le dinamiche dello stile e del lusso contemporanei. Ricca di contrasti decisi, è caratterizzata da un ritmo incalzante.

Guarda il video

Come scrive Engage, la comunicazione racconta la storia della dualità impressa nella nuova gamma di orologi. In ogni dimensione, vi sono due facce di una stessa medaglia. Proprio come un orologio meccanico da polso, la cui bellezza spicca sia osservandolo dal quadrante, sia attraverso un fondello in vetro zaffiro, con lancette che compiono un giro completo di 360 gradi, anche le immagini della campagna ruotano, rispecchiando la dualità presente nella struttura e nello spirito dei nuovi modelli, racconta la nota.

Tissot si rivolge specificamente a un consumatore consapevole, amante dell’unione tra l’orologeria svizzera, affidabile e intramontabile, e le libertà dello stile e del design contemporanei.