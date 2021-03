Tivùsat: la tv del futuro e la tutela dei consumatori

HD Forum Italia e Tivù S.r.l. a sostegno della Tv dei prossimi anni ed i relativi switch-off con passaggio all’ MPEG-4 nel settembre 2021 e al DVB-T2 a giugno 2022, hanno co-pubblicato l’HD Z-BOOK DTT Platform contenente i requisiti minimi per i ricevitori di base HD DTT, i cosiddetti " set-top box zapper".

L’iniziativa nasce per garantire le caratteristiche tecnico qualitative e i requisiti di minima dei ricevitori a tutela di tutti i consumatori che nei prossimi mesi dovranno dotarsi di un apparecchio decodificatore per la corretta ricezione del segnale televisivo terrestre di nuova generazione.

L'aspetto chiave di questa transizione è nel fatto che i nuovi ricevitori dovranno essere compatibili con tutte le combinazioni di codifica / trasmissione previste e relative segnalazioni: H.264 / AVC prima su DVB-T, poi H.264 / AVC su DVB-T2 e infine H.265 / HEVC su DVB-T2.

L'HD Z-Book mira specificamente a coprire i requisiti minimi per gli zapper DTT HD. Altri dispositivi come iDTV e set-top box UHD non rientrano nel campo di applicazione. Per qualsiasi altro dispositivo diverso dagli zapper HD DTT o per qualsiasi altra funzionalità degli zapper HD DTT che eccede i requisiti minimi stabiliti in questo volume, si fa riferimento all'UHD Book 2.0 pubblicato da HD Forum Italia.

L'obiettivo finale di questi requisiti minimi è che gli zapper HD DTT dovranno garantire la continuità del servizio, attraverso:

▪ La compatibilità con le trasmissioni DVB-T e DVB-T2;

▪ La compatibilità con le compressioni del profilo H.264 / AVC e H.265 / HEVC Main 10

utilizzato per i servizi HD;

▪ L'uso corretto dei descrittori LCN trasmessi dalle emittenti per uniformare l'esperienza utente in tutto il territorio nazionale;

▪ La resistenza alle interferenze da LTE nelle sezioni di spettro 800MHz e 700MHz.

Tivù S.r.l. promuove l’iniziativa “Bollino tivù zapper” per contraddistinguere sul mercato i decoder zapper che implementano i requisiti tecnici minimi contenuti nello Z-BOOK DTT Platform ed offrire una garanzia di qualità di prestazioni tecniche a tutte le emittenti televisive nazionali e locali, e assicurare ai consumatori l’acquisto di un decoder con funzionalità tecniche per una buona fruizione del segnale televisivo di nuova generazione.