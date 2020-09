Torna Smau Milano, l’appuntamento delle imprese con l’innovazione

Torna Smau Milano, in una nuova e ricca edizione che si terrà il 20 e 21 ottobre 2020 a MiCo, FieraMilanoCity.

Smau Milano è l’appuntamento di riferimento per tutte le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. Chi partecipa a Smau si trova di fronte a una proposta molto lontana dal modello tradizionale di Fiera, che prevede nuove modalità di incontro tra domanda e offerta di innovazione, percorsi guidati, speed pitching, e che mira a coinvolgere direttamente il visitatore che a Smau può imparare, ispirarsi, connettersi alle persone e toccare con mano esperienze inedite d’innovazione.

Il nuovo Smau Milano ha come presupposto il ritornare a confrontarsi in presenza dopo mesi in cui, per via dell’emergenza sanitaria, non è stato possibile. I temi saranno l'innovazione, le startup e l'internazionalizzazione delle aziende. L’edizione 2020 vedrà protagoniste le imprese italiane più attive sul fronte dell'innovazione, da Acea, Hera, Siram Veolia fra le multiutility, la mobility con Ferrovie dello Stato, SEA Aeroporti, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto, Trenord e Mercedes-Benz. E poi ancora il pharma con Angelini, Chiesi Farmaceutici, CordenPharma e Sanofi, il food con Barilla, Caffè Pellini, Coop Italia, MiScusi e la manifattura con Elica, Faber Simonelli e SCM Group. E il retailer QVC ma anche il player tecnologico Sirti attivo in più ambiti innovativi. Oltre 100 le startup che si candidano a diventare partner delle aziende esistenti, gli operatori internazionali interessati a lavorare con l'ecosistema italiano dell'innovazione e i sistemi regionali più dinamici.

E poi ci sono i rappresentanti istituzionali coinvolti sui temi dell'innovazione come il Ministero Affari Esteri, il Ministero per lo Sviluppo Economico, ICE, Invitalia, Regioni e numerosi Comuni e Città metropolitane che si sono distinti per progetti di innovazione. Verrà anche riproposta l'iniziativa sull'internazionalizzazione con Italia RestartsUp, l'incoming di operatori internazionali in collaborazione con ICE e Ministero degli Affari Esteri.

“Il Covid - racconta Valentina Sorgato, AD di Smau, ad Affaritaliani.it - ha accelerato nelle imprese la consapevolezza che l'innovazione è una necessità: chi non innova non avrà futuro. Pertanto, SMAU, che è una piattaforma di business matching, resta rigorosamente in presenza per coloro che sono interessati ad entrare in contatto con nuovi partner, conoscere l'offerta di innovazione dedicata al proprio settore e incontrare le startup che possono soddisfare le proprie esigenze di business. Ma diventa digitale per chi è interessato alla fruizione di contenuti formativi e di aggiornamento professionale, che potranno essere comodamente fruiti in live streaming dall'ufficio o da casa”.

“Dopo l'appuntamento di Milano del 20 e 21 ottobre – spiega l’AD di Smau Valentina Sorgato ad Affaritaliani.it - SMAU proseguirà il suo Roadshow sui territori italiani, per stimolare l'incontro tra i protagonisti dell'innovazione a livello locale e altri soggetti nazionali e internazionali. Le prossime tappe saranno Ancona il 12 novembre e Napoli il 10 e 11 dicembre”.