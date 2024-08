Totti vuole tagliare l'assegno di mantenimento a Ilary: "Cristian ora guadagna"

Totti-Ilary, nuovo scontro per l'assegno di mantenimento. Per Ilary sono pochi 12.500 al mese

Francesco Totti e Ilary Blasi proseguono nella loro battaglia legale legata alla separazione. I due non riescono ad accordarsi, Francesco ritiene eccessivi i 12.500 € che riceve ogni mese la sua ex per il mantenimento dei tre figli e lei invece replica: "Non mi bastano". Totti sarebbe intenzionato a ridurre la cifra, perché - riporta Il Messaggero - "Cristian ora guadagna e Ilary non lo mantiene più". L’ennesima stoccata in questo duello all’ultimo colpo l'ha sferrata la conduttrice tv chiedendo al giudice del Tribunale di Roma, a cui è assegnato il fascicolo sulla loro separazione, di revisionare al rialzo l’assegno. Lei vorrebbe tra i 18 e i 20 mila euro al mese.

Nell’istanza depositata a luglio, tramite il suo legale, - prosegue Il Messaggero - ha motivato questa richiesta sostenendo che non percepisce più gli stessi redditi di prima (non avendo presentato l’ultima edizione dell’Isola dei famosi) e che le spese per la villa all’Eur (di proprietà di Totti), tra bollette e personale domestico, sono più elevate del previsto. Totti non solo non vuole versare più della somma già stabilita dal Tribunale ad aprile 2023, ma nella sua memoria di replica all'istanza della ex ha sottolineato che l’assegno di mantenimento andrebbe modificato al ribasso, visto che il figlio primogenito, Cristian, ora è "indipendente, autonomo e non vive più nella casa coniugale". Dal primo agosto, infatti, il ragazzo ha firmato un contratto per giocare con l’Olbia calcio, squadra che da quest’anno milita nel campionato di serie D.