Tredici Pietro, il rapper figlio di Gianni Morandi stupisce con Big Panorama. Ascoltalo!

Tredici Pietro, il nuovo singolo del figlio di Gianni Morandi? Un "Big panorama"

Tredici Pietro lancia il nuovo singolo: ecco "Big Panorama" (Epic Records/Sony Music Italy). Artista tra i più interessanti del panorama urban italiano attuale, dopo un periodo di silenzio, torna con un brano che segna un’evoluzione artistica significativa disponibile su tutte le piattaforme digitali in queste ore.

Tredici Pietro ferito al viso e sanguinante: era per il lancio del nuovo album del rapper

Tredici Pietro aveva già dato un indizio della nuove release ai fan attraverso un post su Instagram pubblicato nei giorni scorsi: una foto in cui appare ferito e sanguinante in viso, come appena uscito da una rissa, insieme a un estratto di pochi secondi, che si presenta come un remix dei suoi brani precedenti “Pizza e fichi” e “Tu Non Sei Con Noi, Bro”.

Tredici Pietro, Big Panorama singolo in cui per la prima volta nomina papà Gianni Morandi

Un brano in cui per la prima volta nomina papà Gianni Morandi ("E sono il figlio di Gianni, non so perché ci ho sofferto"). “Mi sembrava una divagazione necessaria. L’ho anche coinvolto nella realizzazione del video. Volevo fargli dire proprio quella frase, che fosse il demone che si autorappresentasse, quella figura paterna che tutti hanno da sconfiggere in qualche modo e hanno anche a protezione. Penso ci siano passati tutti quelli che hanno avuto la fortuna di avere un padre. Io ho sempre cercato di nascondere l’essere ‘il figlio di’, poi è venuta fuori perché fa notizia, e io non posso non espiarla”, ha detto Tredici Pietro in un'intervista a Repubblica.

Tredici Pietro, Big Panorama

“BIG PANORAMA” segna il ritorno in grande stile di Tredici Pietro, che, dopo un periodo di pausa, presenta un banger intimo e personale, dal testo profondo e ricco di significato. Un pezzo che racconta i momenti vissuti dall’artista negli ultimi anni, in grado di spingere sull’acceleratore, ma anche di regalare momenti di grande poesia. Il linguaggio personale, le barre serrate e il testo particolarmente significativo fanno di questo singolo un punto di partenza per tutto quello che verrà a seguire nella musica dell’artista.

Per Tredici Pietro, questo nuovo brano arriva dopo la collaborazione con Lil Busso e il successo del loro joint album “LOVESICK”, progetto discografico uscito a dicembre 2022 che unisce sonorità jersey club, chill pop e hip hop, che ad oggi ha superato 7 milioni di stream solo su Spotify. Un vero e proprio viaggio musicale dal sound esplosivo, in cui i due artisti hanno raccontato l’amore in tutte le sue sfumature, coinvolgendo giovani talenti come Diss Gacha e VillaBanks, e portando alcuni brani del disco anche sul palco dell’edizione 2023 del Nameless Music Festival.

Volto rivelazione della scena rap nazionale, con ““BIG PANORAMA” Tredici Pietro continua il suo percorso di evoluzione stilistica e musicale solista, che ad aprile 2022 lo ha visto pubblicare “Solito posto, soliti guai”, il terzo progetto discografico uscito dopo l’EP “X Questa Notte”. Il sound inconfondibile e la sua capacità lirica sono in grado di creare nella mente di chi ascolta immagini chiare e fortemente legate alla realtà, in un racconto che si fa sempre più maturo e profondo.

Chi è Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi e stella del rap italiano

Pietro Morandi, in arte Tredici Pietro, è un rapper bolognese classe 1997. Figlio d’arte (Gianni Morandi), sin da bambino si avvicina alla musica, in particolare al rap, mettendo per iscritto le prime vere e proprie rime durante le scuole medie. Nel giugno 2018 esce il primo singolo Pizza e Fichi che da subito attira le attenzioni del pubblico. Successivamente usciranno i brani Piccolo Pietro, Rick e Morty e Passaporto, con cui l’artista riesce progressivamente a staccarsi da qualsiasi pregiudizio, evolvendo il proprio stile e dando prova della sua personalità. Il 7 giugno 2019 esce Assurdo, il primo progetto ufficiale, che include il featuring di Madame in Farabutto. A settembre dello stesso anno collabora con Lil Busso per la traccia 1€/Secondo, successivamente inclusa nel progetto Ipermetromondo.

Sempre nel 2019 esce il singolo Vestiti d’odio feat. Psicologi. La collaborazione col duo torna a giugno 2020 per il primo album ufficiale degli Psicologi, intitolato Millennium Bug in cui Tredici Pietro compare come featuring nella traccia Funerale. Il 21 aprile 2021 pubblica il suo secondo progetto discografico, intitolato X Questa Notte e interamente prodotto da Andry the Hitmaker, seguito a un anno di distanza dal singolo Come fossi andato via, incluso in Solito posto, soliti guai, l’album uscito il 22 aprile 2022, che ha debuttato nella Top 5 della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei vinili più venduti in Italia. Il 21 luglio pubblica per Epic Records/Sony Music Italy il singolo Guardami le spalle, mentre presenta live i nuovi singoli e i suoi brani più iconici in un tour che attraversa i festival delle principali città italiane, culminando in tre date nei club a Bologna (Locomotiv Club, 29 settembre 2022 SOLD OUT), Roma (Largo Venue, 2 ottobre 2022) e Milano (Santeria, 4 ottobre 2022 SOLD OUT), accompagnato da una vera band. Il 28 ottobre l’artista torna a collaborare con Lil Busso per il brano Why U Naked? (28 ottobre 2022), seguito da 2€/Secondo (18 novembre 2022), entrambi contenuti nel joint album LOVESICK (2 dicembre 2022), che ad oggi conta oltre 7 milioni di ascolti solo su Spotify. Il duo bolognese continua la collaborazione artistica con i singoli “BRO+BRO” (12 maggio 2023), “VELENOSA” (30 giugno 2023), fino al proseguimento del percorso artistico di Tredici Pietro, che, dopo un periodo di stop, torna con il singolo “BIG PANORAMA”, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 17 maggio 2024.