Tremagi: +140% di clienti web Wekiwi, fatturato web Illumia a +72%

Un incremento del 140% del numero di clienti web rispetto all’anno precedente e più dell’81% di questi sono over 40. È questa l’inconsueta fotografia dei consumatori che hanno scelto Wekiwi, primo e unico operatore esclusivamente digitale di energia elettrica e gas lanciato nel 2016 dal Gruppo Tremagi, la Holding energetica italiana di cui fa parte Illumia, tra i primi family business nel mercato retail di energia e gas, secondo la classifica dell’Autorità per l’Energia.

Si moltiplicano quindi gli italiani che preferiscono la comodità, il risparmio e la trasparenza offerti dal modello digital di Wekiwi e soprattutto, complice l’alto grado di fruibilità e accesso ai servizi della piattaforma, sono di tutte le età: i giovanissimi, ad esempio, rappresentano solo il 19% dell’intero parco clienti.

Ma cosa rende quello digitale un modello vincente? L’immediatezza e la trasparenza dei canali e la consapevolezza del cliente. Pochi e chiari i punti focali che caratterizzano i canali Web del Gruppo. Elementi premianti a giudicare dai risultati ottenuti negli ultimi 3 anni dalla Holding Tremagi: non da ultimi i numeri del canale digitale di Illumia, società core del gruppo che in un solo anno, dal 2019 al 2020 ha visto passare i clienti acquisiti tramite Web da 14.000 a oltre 30.000, più che raddoppiando. Numeri importanti che hanno permesso una crescita del fatturato Web del 72% in soli 12 mesi e hanno convinto il Gruppo a continuare in questa direzione.

Un modello di successo che ha portato nel 2018 il Gruppo a investire ancora, supportando Wekiwi nella conquista del mercato domestico d’Oltralpe, posizionando la sua offerta ai primi posti dei siti di comparazione online francesi con una proposta analoga a quella italiana. In soli 12 mesi Wekiwi France ha raccolto oltre 2.500 clienti con proiezioni di crescita estremamente incoraggianti.

“Siamo molto soddisfatti dai risultati commerciali ottenuti nell’ultimo anno attraverso i canali digitali del Gruppo. I numeri ci dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta ma sappiamo che questo non è il momento di rallentare” ha commentato Matteo Bernardi, AD di Illumia, “Vogliamo lavorare ancora di più per rafforzare la trasparenza commerciale e la velocità nel rapporto con il cliente, è proprio quando pensi di aver raggiunto ottimi risultati che devi spingerti ancora più in là. Per questo da anni lavoriamo al fianco delle Associazioni Consumatori, per non perdere mai di vista la prospettiva di chi è dall’altra parte nel processo di vendita”.