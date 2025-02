Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni conferma: "Sono fidanzata e felice". E su Fedez... - La confessione

Chiara Ferragni e le prime parole sul fidanzato Giovanni Tronchetti Provera: "Sono felice..."

Vestito lungo rosso, chioma bionda sciolta, sorriso raggiante e trucco naturale: Chiara Ferragni, dopo la bomba sganciata da Fabrizio Corona sui presunti tradimenti dell'ex marito Fedez con Angelica Montini e non solo, sembra essere rinata. Sul red carpet dei Goya Award, uno dei più importanti riconoscimenti cinematografici spagnoli, l'imprenditrice e influencer italiana ha confermato ai microfoni dei media presenti di vivere un momento "felice" della sua vita, nonostante il Balocco-gate e la recente separazione con il rapper.



"È stato un anno molto difficile, probabilmente il più difficile della mia vita. Ma adesso sono felice, penso che tutto accada per una ragione e sono convinta che mi sia dovuta liberare di alcune situazioni per fare spazio a una nuova vita. Per oltre un anno non ho mai parlato perché volevo tenere tutto per me, ma adesso penso sia giunta l'ora di iniziare a parlare ogni tanto", ha spiegato. "Quello che ho passato io è una situazione familiare a moltissime persone", ha sottolineato Ferragni.

Ma ora nella vita dell'influencer c'è un uomo che la rende felice, e riferendosi al suo attuale compagno Giovanni Tronchetti Provera ha dichiarato: "Ho iniziato una nuova relazione, sono molto felice. Lui è una persona che è venuta fuori nell'ultimo anno, è un bravissimo ragazzo. Avevo bisogno di un bravo ragazzo come lui". Su Fedez invece il capitolo è chiuso. Quando le hanno chiesto se potrebbe mai tornare con il rapper, Chiara Ferragni è stata categorica: "Federico? No, non torneremo mai insieme. Mai".