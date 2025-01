Erede della dinastia Pirelli e tra i manager più pagati d'Italia: chi è Giovanni Tronchetti Provera, il nuovo amore di Chiara Ferragni

Giovanni Tronchetti Provera:dalla carriera all'amore per Chiara Ferragni

Da mesi è sulla bocca di tutti, dai titoli di giornale alle bacheche di Instagram, mano nella mano con Chiara Ferragni, l’influencer e imprenditrice digitale reduce dal caos mediatico del “Pandoro gate” e dalla burrascosa separazione da Fedez. Eppure, Giovanni Tronchetti Provera, erede di una delle famiglie industriali più potenti d’Italia e tra i manager più ricchi del Paese, non era di certo abituato a finire sulle pagine di gossip.

La coppia ha spiazzato molti fin dalle prime uscite, lui, riservato e lontano dai riflettori, l’opposto del rapper tatuato e irriverente dal quale Ferragni ha avuto due figli. Eppure, sono proprio le differenze a far parlare sui social, dove non sono mancate le critiche, spesso cattive: c’è chi ha giudicato Giovanni “non all’altezza” di Chiara, puntando il dito sul suo aspetto fisico.

A complicare le cose, ci sarebbe anche la famiglia Tronchetti Provera, che pare non abbia accolto la relazione a braccia aperte. Abituati a tenersi lontani dal mondo dello spettacolo, l’idea di vedere l’erede 41enne accanto a un’icona dei social – e reduce da un anno difficile – non sembra, forse, entusiasmarli molto.

Giovanni Tronchetti Provera

Ma Giovanni Tronchetti Provera non ha certo bisogno di essere definito attraverso la sua relazione con l'influencer. La sua carriera parla da sé. Figlio di Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli ed ex presidente di Telecom Italia, e di Cecilia Pirelli, erede della storica dinastia degli pneumatici, Giovanni ha respirato l'aria del potere industriale sin da bambino. Dopo il diploma al Liceo Scientifico e una laurea in Business Management alla London English School nel 2008, ha subito fatto il suo ingresso nell'azienda di famiglia, iniziando una rapida scalata ai vertici. Nel 2023 è stato inoltre nominato Executive Vice President Sustainability, New Mobility and Motorsport di Pirelli.

Non si tratta solo di titoli altisonanti: Giovanni si è guadagnato anche un posto stabile tra i manager più pagati d’Italia, classificandosi terzo nel 2023 e quarto nel 2024. Nulla di soprendente se guardiamo alla dinastia Pirelli. I Tronchetti Provera sono infatti una delle famiglie imprenditoriali più influenti d’Italia, con profonde radici in Pirelli, fondata nel XIX secolo e oggi leader globale negli pneumatici. Sotto la guida del patron e padre di Giovanni, Marco Tronchetti Provera, la dinastia vanta un considerevole patrimonio, principalmente attraverso il controllo delle partecipazioni azionarie in Pirelli (valutata complessivamente miliardi di euro), gestite tramite la holding Camfin S.p.A. e altre entità come MTP (Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A.). Al 2023, Marco ha aumentato la sua quota di controllo in Pirelli al 20,58%, rafforzando ulteriormente la sua posizione all’interno del colosso.

A differenza del padre, della sfera privata di Giovanni si sa ben poco, ma di sicuro, prima che sbocciasse l’amore con Chiara Ferragni, Provera usciva da un matrimonio finito da poco. Il manager è stato sposato con Nicole Moellhausen, imprenditrice di origini tedesche residente a Milano, con cui ha condiviso sette anni di matrimonio e tre figli. I due hanno divorziato un anno fa, e proprio nella scuola frequentata dai loro bambini – la stessa dove studiano Leone e Vittoria, figli di Chiara Ferragni e Fedez – sarebbe scattata la scintilla tra l’influencer e il rampollo di casa Tronchetti Provera.