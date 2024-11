Chiara Ferragni-Tronchetti Provera, l'influencer e l'imprenditore escono allo scoperto: ecco il loro nido d'amore

Chiara Ferragni- Tronchetti Provera: ecco il loro nido d'amore

Chiara Ferragni andrà prossimamente ad abitare nella centralissima Via Vivaio a Milano assieme al suo nuovo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera, unico figlio maschio di Marco, vicepresidente esecutivo e patron di Pirelli? La domanda maliziosa si pone visto che proprio Tronchetti junior qualche giorno fa è entrato con una partecipazione del 10% nella Gran Vivaio srl, società immobiliare proprietaria di un importante fabbricato di quattro piani fuori terra oltre sottotetto sito in Via Vivaio al civico 10, nel centro del capoluogo lombardo.

L’immobile, che ha ottenuto le autorizzazioni per essere ampliato attraverso il recupero di una parte dello stesso bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale, verrà ristrutturato e messo a reddito grazie a un finanziamento di 19 milioni di euro concesso dalla Bcc Milano.

Qualche giorno fa, infatti, nello studio notarile Marchetti a Milano davanti al notaio Andrea De Costa, è stato registrato un atto di cessione quote con cui la Marco Tronchetti Provera & C., controllata da Tronchetti senior, ha ceduto all’erede la metà del suo 20% che possedeva nella Gran Vivaio: il prezzo è “di affezione” visto che è stato corrisposto il solo valore nominale della quota pari a 1.000 euro.

Primo socio dell’immobiliare col 50% è la Maghen Capital (Mc) di Itzik Meghnagi attiva negli investimenti nel real estate, che tra le ultime operazioni ha acquistato dal fondo Armonia di Kryalos Sgr un immobile residenziale, nella parte ovest di Milano, all’interno del quartiere Washington, che si sviluppa su 5 piani fuori terra e un piano interrato ed è composto da 67 appartamenti, oltre a uno spazio a uso uffici e un’area esterna riservata ai parcheggi. L’altro azionista della Gran Vivaio e titolare quindi del 30% è la Blu Holding di Maurizio Sedgh, proprietario di Brandart, il gruppo italiano di soluzioni di packaging, merchandising e display procurement per i principali consumer brand di fascia alta.

Tronchetti junior, comunque, da una visura catastale aggiornata risulta proprietario a Milano di un'abitazione con 16 stanze, due garage e un magazzino nella centrale Via Cappaccio e ha la nuda proprietà a Santa Margherita Ligure di una villa con oltre 6.000 metri quadrati di terreno.