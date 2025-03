Tronchetti Provera, Ferragni in montagna per il weekend ma di lui non c'è traccia. Ecco che cosa è successo

Chiara Ferragni in montagna per il weekend ma di Tronchetti Provera non c'è traccia

Chiara Ferragni, dopo il tornado del Pandoro gate, sta cercando di riprendersi in mano, giorno dopo giorno, la sua vita: sia sotto il profilo privato, che quello professionale rispolverando la sua immagine di influencer e imprenditrice digitale. A febbraio con la Fashion Week di Milano dove ha partecipato, come ambadassor di Camera Moda, a diverse sfilate di artisti emergenti. Poi il viaggio a Parigi, dove è stata ospite dello show di Schiaparelli, che ha segnato per l'imprenditrice un momento di svolta: Ferragni è tornata sul palcoscenico della moda internazionale immortalando sui social ogni piccolo passo di "rinascita". Ma non solo. Qualche settimana fa ha posato come modella per la rivista Elle Romania.

Novità anche sotto il profilo economico: l'anno è iniziato con un importante mossa finanziaria, ovvero la ricapitalizzazione della sua società Fenice Srl. Una mossa strategica per superare le difficoltà economiche causate dal Pandoro gate. Mentre sul piano sentimentale, dopo i tormenti della separazione e i presunti tradimenti dell'ex marito finiti sulla pubblica piazza, Ferragni è apparsa sempre più felice e in sintonia con il suo nuovo compagno: Giovanni Tronchetti Provera. Chiara e l'imprenditore sono stati spesso fotografati insieme, sia a Milano che durante i weekend in montagna in Engadina.

Ma proprio questo fine settimana la "routine" sembra essere cambiata. Di Tronchetti Provera, sui social che sui siti di gossip, non c'è stata traccia. Il motivo? Chiara Ferragni è stata impegnata in un progetto lavorativo targato Moncler a Courchevel, celebre località sciistica della Francia. L'imprenditrice digitale è stata invitata dal marchio di moda a presenziare alla sfilata che si è tenuta sabato sera.

L'influencer, appena arrivata in hotel, ha condiviso una foto sui social, in cui sfoggiava una maxi borsa in nylon trapuntato. Si trattava di una versione over-sized della borsa tote Caradoc di Moncler, disponibile in una varietà di colori, dal bianco al verde oliva. Probabilmente, questo accessorio è stato un regalo di benvenuto per gli ospiti della sfilata. Chiara ha poi mostrato su TikTok e Instagram cosa c’era all’interno della sua borsa: un paio di scarponi da montagna firmati Moncler, un cappello bianco in lana con il logo del brand e una mantella trapuntata bianca ottica, un outfit perfetto per sciare con eleganza.

Chiara Ferragni, le foto in montagna per Moncler